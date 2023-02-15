«Недели не проходит, чтобы мы к Пинаеву не обращались». Свердловский детский омбудсмен рассказал о жалобах родителей из Нижнего Тагила на бездомных собак

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков обратил внимание депутатов ЗакСо на проблему бездомных собак в Нижнем Тагиле. На заседании комитета по законодательству и общественной безопасности в рамках своего отчёта о работе за 2022 год он рассказал, что ему регулярно приходят жалобы на стаи бродячих собак, которые пугают детей, пишет РИА «Новый День». Омбудсмен отметил, что наибольшее количество жалоб поступает из Нижнего Тагила.

«Особое место занимает Нижний Тагил, недели не проходит, чтобы мы к Пинаеву не обращались. В Екатеринбурге тоже много жалоб, особенно почему-то в Академическом районе. Наверное, потому, что там много строек, а на них собаки», — рассказал Игорь Мороков на заседании в ЗакСО.

Напомним, жители Нижнего Тагила регулярно жалуются на стаи бродячих собак. Эта тема стала постоянной для новостной повестки города. Проблема является камнем преткновения для многих тагильчан. В среде активных зоозащитников царит атмосфера нетерпимости, они хейтят людей, пострадавших от нападения бездомных животных. Недавно на молодую маму напала стая бродячих собак. После этого ей стали писать гневные комментарии, обвиняя во вранье.

Многие в ответ обвиняют зоозащитников, хотя среди них есть тагильчане, которые самостоятельно пытаются помочь безнадзорным животным. В социальных сетях практически ежедневно размещают фото потерявшихся особей, многие люди активно помогают собакам и кошкам, на время пристраивают к себе, как сотрудники цветочного магазина в Нижнем Тагиле, а кто-то открывает собственный приют.

Ещё в начале 2022 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал мэров городов за большое количество бездомных собак на улицах и поручил срочно решить проблему. Мэрия Нижнего Тагила отреагировала через несколько дней и рассказала о своих планах построить муниципальный приют на Черемшанке.

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