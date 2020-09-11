Недавно назначенный свердловским министром здравоохранения Андрей Карлов лично оценил ремонт Демидовской больницы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 11 сентября, в Нижний Тагил прибыл с рабочим визитом Андрей Карлов, который был назначен министром здравоохранения Свердловской области в конце июля. Он оценил недавно отремонтированное реанимационное отделение в Демидовской больнице на улице Горошникова, а также проверил, как идёт работа по приведению в порядок других помещений в медучреждении.

«Мне очень нравится динамика, то, как быстро всё идёт, развивается, — отметил свердловский министр здравоохранения Андрей Карлов. — Я был в вашей больнице буквально полгода назад. Сейчас вижу, что реанимация отремонтирована, пациенты находятся в очень хороших условиях. Здорово было отремонтировано травматологическое отделение, приёмный покой. Достаточно быстрыми темпами идёт ремонт в хирургическом отделении и в терапии. В наше время высококлассной должна быть не только оказываемая медицинская помощь, но и условия пребывания [пациентов]. Потому что мы всё-таки работаем для людей».

На ремонт реанимационного отделения, которое рассчитано на 9 коек и где сегодня работают 5 реаниматологов, потратили чуть больше миллиона рублей. Там заменили инженерные сети и мебель, установили новое современное оборудование, привели в порядок помещение для медицинского персонала. Активно ремонтировать помещения Демидовской больницы начали, по словам её главврача Сергея Овсянникова, с 2014 года.

«К концу октября мы закончим капитальный ремонт первого хирургического отделения и отделения гастроэнтерологии, — сообщил главврач медучреждения Сергей Овсянников. — До конца года мы также должны отремонтировать около 800 квадратных метров площади в рамках капитального ремонта отделения кардиологии. Финансы уже получены. Все перечисленные ремонты проводятся у нас за счёт средств областного бюджета. В роли организатора текущего ремонта выступил Михаил Иосипович Аршанский».

Почётный гражданин города Михаил Аршанский не раз оказывал поддержку городу при реализации в нём важных социальных проектов. Поэтому он одним из первых получил приглашение от Андрея Карлова войти в состав создаваемого при региональном Минздраве общественного совета меценатов. Формирование такого органа позволит региону иметь некоторый финансовый резерв для решения срочных проблем, пояснил министр.

Аршанский: Вот вы снабжаете больницы оборудованием, аппараты такие современные — это всё замечательно. А на состояние коридоров, палат, обустройство больниц денег почему-то, видимо, не хватает. А надо бы, люди в аппарате лежат 10 минут, а в палате — сутками. Состояние палат и коридоров плохое, позаботиться бы вам.

Карлов: Я думаю, мы с Сергеем Викторовичем [Овсянниковым] вместе будем решать эту задачу, да?

Овсянников: С вашей помощью, конечно, будем.

Карлов: Мы сейчас можем делать акценты либо на технологиях, чтобы выживал человек, либо на красивых стенах, но они не помогут вылечить человека. Давайте мы сначала вложимся в технологии, а потом подтянем материально-техническую базу.

Аршанский: Да лучше бы параллельно делали. Дело даже не в стенах, это ведь касается и кроватей, и питания, и зарплат сестричек.

Карлов: Всё бы так было, делали бы, да вот ковид привязался, все деньги съел. Но будем иметь в виду.

Для председателя комитета по соцполитике свердловского Заксобрания Вячеслава Погудина Демидовская больница является альма-матер. Именно здесь он начинал свою хирургическую деятельность. Погудин отметил, что очень рад улучшению условий в медучреждении для персонала и пациентов, а также напомнил министру о важности капремонта Демидовской поликлиники, которая считается памятником архитектуры.