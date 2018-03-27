«Не Суров давит молодёжь, а законодательство РФ». Светлана Юрчишина прокомментировала пикет против вице-мэра по соцполитике

В понедельник в управлении культуры состоялось совещание с директором молодёжного театра Юлией Журавлёвой и худруком Владимиром Вейде. По словам начальника управления Светланы Юрчишиной, это была рабочая встреча, на которой обсуждались организационные моменты и репертуарный план на апрель. На совещании не затрагивались конфликтная ситуация в театре на Вагонке и одиночный пикет блогера и журналиста Камилы Мориак.

Напомним, 26 марта журналист портала TagilCity Камила Мориак вышла к зданию городской администрации с одиночным пикетом из-за конфликта в молодёжном театре. Надпись на плакате была обращена к Валерию Сурову, замглавы Нижнего Тагила по соцполитике: «Суров! Хватит давить молодёжь, хватит прикрывать Вейде».

«Сегодня некоторые журналисты преподносят конфликт в театре как главное, что происходит в театре, но ведь это не так. Идёт постановочная деятельность, проходят репетиции, согласно графику делаются новые спектакли. У каждого человека есть право высказать своё мнение, но считаю, что такими способами (проведением пикета. — Прим. ред.) решать проблемы неправильно. В противном случае на плакате должна была быть другая надпись, например, о восстановлении Анны Каратаевой, ведь весь сыр-бор из-за этого начался. И ещё один момент: не Суров “давит” молодёжь, а законодательство РФ. Мы должны работать согласно законам, следовать Трудовому кодексу. Анна Каратаева — великолепная артистка, но, может быть, в связи с насыщенным графиком работы она забыла, что была принята на временную должность и восстановить её просто невозможно. Директор театра не может нарушить Трудовой кодекс и взять артистку, когда нет ставки. Как учредитель, я этого сама не позволю», — прокомментировала журналисту АН «Между строк» Светлана Юрчишина.

По словам начальника управления культуры, в ММТ полностью сформирована труппа, здесь трудится 15 артистов. Татьяна Захарова, по мнению Светланы Юрчишиной, должна продолжить работу и ввести в свои спектакли другую актрису вместо уволенной Анны Каратаевой. Захарова же заявила журналисту АН «Между строк» о том, что в театре несостоятельная труппа и делать новые вводы в её спектакли не с кем. Поэтому с четверга режиссёр сидит в театре без работы.

«Профессиональные артисты не задерживаются в театре, здесь создаются невыносимые условия для работы, но все сидят в страхе потерять свои места. После встречи с журналистами, после пикета у мэрии, разговора с руководством так и не последовало реакции. Я думаю, эта ситуация и дальше будет замалчиваться. Я сейчас красная тряпка, персона нон грата, и хорошо бы мне не светиться, но кто будет говорить об этом, если все перепуганы? Поймите, я не иду на конфликт, я обращаюсь за помощью. Конфликт был ещё до моего прихода», — считает Татьяна Захарова.

4 апреля артисты ММТ собираются записаться на приём к мэру. Последние надежды на улучшение ситуации они связывают с личной встречей с главой города Сергеем Носовым и с поддержкой городской общественности.

В конце августа у Татьяны Захаровой заканчивается контракт с управлением культуры. Режиссёр уверена, что договор не продлят, потому что «профессионалы молодёжному театру и его худруку не нужны». Захарова признаётся: работать в Нижнем Тагиле невозможно, поэтому она готова уехать в другой город.