Общество

«Не словами — делами»: городской организационный комитет Нижнего Тагила обсудил концепцию Дня города — 2019

27.02.2019 21:57

27 февраля прошло заседание городского организационного комитета по подготовке Дня города — 2019, где обсуждалась концепция праздника, а также основные юбилейные даты, предшествующие этому событию, сообщается на сайте городской администрации.

По данным специалистов городского архива, знаковые даты в истории нижнего Тагила и России могут стать базовыми для разработки концепции празднования 297-летия города.

«В 2019 году исполняется 185 лет со дня создания первого паровоза, отмечается столетие российского цирка, городского управления образования. Кроме того, этот год объявлен Годом театра», рассказала директор архива Татьяна Вязова.

Глава города Владислав Пинаев поддержал эту идею и предложил членам оргкомитета, а также руководителям профильных управлений в течение двух недель внести свои предложения.

В ходе заседания был утверждён девиз Дня города, уже полюбившийся тагильчанам: «Не словами — делами». За известный демидовский слоган все проголосовали единогласно и приняли решение сделать его постоянным. Кроме того, «Аллею победителей» городского смотра-конкурса, посвящённого Дню города, было предложено разместить на территории строящейся школы № 100. По мнению членов организационного комитета, это позволит продолжать хорошую традицию на протяжении многих лет и привлечь внимание школьников к истории Нижнего Тагила.

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