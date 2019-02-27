«Не словами — делами»: городской организационный комитет Нижнего Тагила обсудил концепцию Дня города — 2019

27 февраля прошло заседание городского организационного комитета по подготовке Дня города — 2019, где обсуждалась концепция праздника, а также основные юбилейные даты, предшествующие этому событию, сообщается на сайте городской администрации.

По данным специалистов городского архива, знаковые даты в истории нижнего Тагила и России могут стать базовыми для разработки концепции празднования 297-летия города.

«В 2019 году исполняется 185 лет со дня создания первого паровоза, отмечается столетие российского цирка, городского управления образования. Кроме того, этот год объявлен Годом театра», — рассказала директор архива Татьяна Вязова.

Глава города Владислав Пинаев поддержал эту идею и предложил членам оргкомитета, а также руководителям профильных управлений в течение двух недель внести свои предложения.

В ходе заседания был утверждён девиз Дня города, уже полюбившийся тагильчанам: «Не словами — делами». За известный демидовский слоган все проголосовали единогласно и приняли решение сделать его постоянным. Кроме того, «Аллею победителей» городского смотра-конкурса, посвящённого Дню города, было предложено разместить на территории строящейся школы № 100. По мнению членов организационного комитета, это позволит продолжать хорошую традицию на протяжении многих лет и привлечь внимание школьников к истории Нижнего Тагила.