«Не ожидали такой поддержки от незнакомых людей». Семья из Нижнего Тагила, которая осталась без крыши над головой из-за пожара, отпраздновала новоселье 

Семье Хамидуллиных из Нижнего Тагила, которая в начале года лишилась единственного жилья во время пожара, построили новый дом. 3 млн рублей на строительство дома выделил Фонд святой Екатерины.

Трагедия произошла рано утром 9 января на улице Рябиновой. Дома спали Ольга Хамидуллина и двое детей — семилетняя Даша и десятилетний Ваня, у которого ДЦП. Глава семейства Тимур в этот момент был на работе. По словам женщины, она проснулась и увидела, что горит крыша сарая и что огонь уже перекинулся на стену жилого помещения. Соседи помогли выбраться детям через окно. Ольга покинула жилище самостоятельно. Общая площадь пожара составила 144 м², сгорело абсолютно всё.

В мэрии Нижнего Тагила семье лишь предложили комнату в общежитии, но с ребёнком, у которого ДЦП, в общежитии жить сложно. Тогда директор благотворительного фонда «Живи, малыш» Егор Бычков, к которому обратились погорельцы, рассказал о проблеме председателю совета Фонда святой Екатерины, главе Русской медной компании Игорю Алтушкину. После этого разговора Фонд святой Екатерины пожертвовал 3 млн рублей на строительство нового дома. Работы начались в марте, а уже в августе семья отметила новоселье.

«Большое спасибо Егору Бычкову и Игорю Алтушкину за возможность иметь свой дом! Это неоценимая поддержка и помощь для всей нашей семьи. Мы счастливы, что живём в красивом и большом доме. Всё благодаря им», — говорит Ольга.

Женщина рассказывает, что дом построили из твинблока по проекту прежнего жилья, внесены были лишь небольшие изменения. В помещении три спальни, туалет и большая гостиная. Коллеги Тимура с НТЗМК помогли провести водоснабжение и отопление. На днях, после долгих бюрократических процедур, в дом удалось провести газ. Обоев, линолеума, дверей здесь пока нет, но это всё неважно, говорит Ольга.

«Мы покрасили стены на кухне, сделали душевой уголок. Но это всё мелочи, главное, чтобы стены стояли, крыша была над головой. Мы за эти 9 месяцев так устали жить то у родителей, то у друзей. Сложно, когда ничего своего нет», — заключает Ольга Хамидуллина.

Новый дом понравился и детям, и домашнему коту. Сейчас пара продолжает делать ремонт, работы предстоит ещё много. За счёт пожертвований неравнодушных людей семья смогла приобрести всё самое необходимое для жизни. Ольга говорит, что не ожидала такой сильной поддержки от незнакомых ей людей.