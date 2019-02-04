Названы лидеры рейтингового голосования среди парков и скверов Нижнего Тагила для благоустройства в 2020 году

В мэрии Нижнего Тагила определили лидеров рейтингового голосования среди общественных территорий, которые планируется благоустроить в 2020 году. Обсуждение было организовано на официальном сайте города и в его группах в соцсетях. Тагильчанам предлагалось выбрать из восьми парков и скверов те, которые, на их взгляд, необходимо привести в порядок в первую очередь.

За три недели в обсуждениях приняли участие, по данным пресс-службы администрации, 8 502 горожанина. Наибольшее количество голосов набрали парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина, парк Победы на ГГМ и сквер Нижне-Выйский. С 16 по 25 февраля пройдёт второй этап голосования, из тройки лидеров тагильчане выберут одну общественную территорию. В мэрии обещают в ближайшее время разместить на сайте города дизайн-проекты парков и сквера. Окончательное решение по благоустройству той или иной общественной территории в Нижнем Тагиле в 2020 году будет принимать областная межведомственная комиссия.

Напомним, ранее в свердловском Министерстве энергетики и ЖКХ утвердили список дворов и общественных территорий, которые благоустроят в Нижнем Тагиле в 2019 году. В него вошли дворы на Вязовской, 37, Газетной, 41, Красных Зорь, 1, Нижней Черепанова, 9, а также объединённая площадка в квадрате улиц Ленина, Мира, Октябрьской революции и Карла Маркса. В рамках программы по формированию комфортной городской среды в Тагиле реконструируют также Пионерский сквер по улице Ильича и Центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный». На все работы из областного бюджета в этом году будет выделено 217 млн рублей.