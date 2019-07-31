Найден живым один из пропавших без вести во время паводка в Иркутской области

Число пропавших без вести при паводке в Иркутской области сократилось с семи до шести человек. Одного из пропавших нашли живым.

Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на заявление губернатора региона Сергея Левченко.

«Что касается погибших, так же зарегистрировано 25. Около полутора суток назад нашелся ещё один человек, поэтому не известна судьба шести человек», — сказал Левченко на заседании правкомиссии по ликвидации последствий ЧС.

Напомним, сейчас в Иркутской области проходит вторая волна дождевых паводков. Подтопления произошли уже в восьми районах региона. Первая волна паводка прошла в конце июня. Тогда стихия затронула 107 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 10 тысяч жилых домов. Погибло 25 человек.

Житель Нижнего Тагила Константин Баштовой пробыл в Тулуне неделю, разбирая завалы разрушенных домов. По возвращении он рассказал АН «Между строк», как живёт город после паводка.