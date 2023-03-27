Нависла как дамоклов меч. В Нижнем Тагиле оторвавшаяся от крыши водосточная труба угрожает жизни пешеходов

В Нижнем Тагиле у дома № 66 на улице Газетной оторвалась часть водосточной трубы, которая была прикреплена к крыше. Сейчас двухметровый кусок трубы держится лишь на одном креплении и в любой момент может упасть. По словам жильцов дома, они обращались в управляющую компанию «Универсал» около двух недель назад, но никаких мер принято не было.

В УК «Универсал» АН «Между строк» заявили, что после обращения жильцов заявка была рассмотрена, добавив, что сегодня утром мастер участка осмотрела трубу и заказала автовышку для ремонта крепления.

Отметим, что опасная территория возле дома ничем не огорожена.