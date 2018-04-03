Навальный создаст политическую партию под именем «Рабочее название»

Оппозиционный политик Алексей Навальный зарегистрирует в Министерстве юстиции политическую партию под именем «Рабочее название», пишет «Новая газета». Уведомление об образовании организационного комитета в целях подготовки, созыва и проведения учредительного съезда партии было представлено в Минюст 29 марта 2018 года. Учредительный съезд партии планируется провести уже 19 мая 2018 года.

Запланировали съезд партии на 19 мая. Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название pic.twitter.com/BCeIZJCngb — Ivan Zhdanov (@IoannZH) 3 апреля 2018 г.

В конце марта Минюст по заявлению бывшего сторонника Навального Виталия Серуканова зарегистрировал «Партию прогресса». При этом политическую организацию с таким названием уже шесть раз безуспешно пытался зарегистрировать сам Навальный. В 2017 году Серуканов, по данным «Медузы», стал заместителем главы московского штаба президентской кампании Навального. А в конце декабря активист написал в своём Facebook пост, в котором выступил с резкой критикой в адрес Навального и главы его федерального штаба Леонида Волкова. В частности, активист сообщил, что «верификация подписей по регионам полностью провалена», а «собрание инициативной группы по выдвижению Навального в президенты — цирк и клоунада».

В 2013 году политтехнолог Андрей Богданов переименовал свою партию «Родная страна» в «Народный альянс» — так ранее называлась незарегистрированная «Партия прогресса» оппозиционного политика.