Навальный предложил законодательно повысить пенсии ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей

Алексей Навальный разработал законопроект о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны до 200 тысяч рублей в месяц, сообщается на сайте оппозиционера.

«Дорогой Владимир Владимирович [Путин], если участники войны вам так дороги, как вы об этом постоянно говорите, то давайте сделаем им настоящий подарок к 75-летию победы. Вот я для вас написал очень короткий законопроект. Суть его в том, что солдат-победитель должен получать пенсию не меньше, чем те, кого он победил», — пояснил Навальный.

Для сравнения он привёл пенсии младших офицеров Вермахта — 2700 долларов (188 тысяч рублей).

Навальный указал, что, по оценкам правительства, непосредственных участников войны в России осталось всего 75 тысяч человек, и с каждым годом их становится всё меньше.

«Поэтому моё предложение непосредственно воевавшим поднять до 200 тысяч не будет таким уж обременительным для бюджета. Вы своим друзьям ежегодно раздаёте большие суммы. Это во многом символический жест. Но его надо сделать», — обратился Навальный к президенту.

Политик заявил, что направил законопроект всем лидерам фракций в Госдуме и лично Владимиру Путину.

Ранее, 15 июня, в отношении Алексея Навального возбудили уголовное дело о клевете (часть 2 статьи 128.1 УК) из-за комментария о ролике в поддержку поправок к Конституции, в котором снялся участник Великой Отечественной войны Игнат Артёменко.