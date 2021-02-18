Навального занесли в список склонных к побегу

Алексея Навального, который сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина», поставили на профилактический учёт как склонного к побегу. Об этом оппозиционер сообщил в своём Instagram.

«Так или иначе, теперь я “склонен к побегу”. Меня и раньше возили не просто конвоем, а ещё и со спецназовцами в касках и с автоматами. Теперь, наверное, в кандалах будут», — написал политик.

Сейчас он содержится в спецблоке изолятора, отдельно от других арестантов.

В феврале суд в Москве отправил Навального в колонию на 2 года и 8 месяцев по приговору о мошенничестве, вынесенному в 2014 году. В 2017 году Европейский суд по правам человека постановил, что дело «Ив Роше», по которому оппозиционер был осуждён, нарушило право Навального на справедливое разбирательство. Ему была выплачена компенсация. Но Верховный суд России признал приговор законным и отказался его менять.