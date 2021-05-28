Наталья Вахонина покидает пост главного редактора АН «Между строк»

С 1 июня главным редактором агентства новостей «Между строк» станет его основатель и учредитель Егор Бычков. Наталья Вахонина, проработавшая главредом 8 лет, уходит из агентства.

«Мы придумали такое СМИ, которого нам не хватало в Нижнем Тагиле, в 2013 году. Я росла и развивалась как главный редактор вместе с “МС”. Случилось так, что я выросла из новостной журналистики. Но из профессии не ухожу, а, напротив, постараюсь причинить ей ещё больше пользы — буду работать главным редактором проекта “Мы и Жо”, где буква М отвечает за медиа, а Ж — за журналистику. Сейчас “Мы и Жо” — это сайт, рассылка и телеграм-канал, созданные медиаконсультантом Александром Амзиным. Моей задачей будет добавить новые форматы, превратить всё это в СМИ для профессионального сообщества».

Агентство новостей «Между строк» появилось в марте 2013 года. Его создатели — Егор Бычков и Наталья Вахонина. СМИ стало популярным из-за критических публикаций в адрес мэрии. После расследования о миллиардной бизнес-империи экс-мэра Сергея Носова к Наталье Вахониной пришли с обыском силовики. Позже выяснилось, что главред «Между строк» проходит подозреваемой по уголовному делу по статье «Возбуждение ненависти и вражды» (282 УК РФ). Через год дело было закрыто.

АН «Между строк» стабильно входит в топ-10 самых цитируемых СМИ Свердловской области по версии «Медиалогии».