«Натали Турс» исключили из реестра туроператоров

Ростуризм исключил из федерального реестра туроператоров три юридических лица, работавших под брендом «Натали Турс», сообщается на сайте ведомства.

Приказ Ростуризма распространяется на компании «Панорама Тур», «Агентство путешествий "Натали"» и «Туроператор "Натали Турс"». Причиной исключения из реестра в приказе названо «аннулирование всех заказов/туристских услуг».

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина заявила «Интерфаксу», что исключение из реестра туроператоров запускает механизм выплаты компенсаций пострадавшим туристам, но финансовых гарантий компаний не хватит, чтобы полностью возместить потери клиентов.

Напомним, из-за финансовых трудностей «Натали Турс» в июле аннулировала все оплаченные туры и остановила продажу новых. От действий компании пострадали более 30 тысяч туристов, их суммарный ущерб в июле оценивался в 1,2 миллиарда рублей.