Настя Рыбка и Алекс Лесли обратились в посольство США с просьбой о политическом убежище

Алекс Лесли (Александр Кириллов) и Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) попросили о политическом убежище в США, пишет «Дождь» со ссылкой на письмо, которое доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал в посольство США в Бангкоке.

В письме Лесли отмечает, что в России «разразился большой политический скандал» из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, основанного на видео и фотографиях в Instagram Рыбки и её книге. С их помощью Навальный обнаружил связь между бизнесменом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько. В связи с этим Лесли и Рыбка «сбежали» в Таиланд, где их задержала местная полиция.

«Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация и мы очень рискуем своими жизнями», — пишет Лесли.

По его словам, у них есть фото-, видео- и аудиодоказательства «преступлений российского правительства», которые они готовы передать США в обмен на помощь.

Напомним, 26 февраля полиция Таиланда задержала десять россиян за незаконное проведение секс-тренинга, в том числе Рыбку и Лесли. Позже их выпустили под залог, но практически сразу лишили виз и отправили в центр для нелегальных мигрантов. Bangkok Post сообщает, что иммиграционная полиция планирует их депортировать и внести в чёрный список. Россиян обвиняют в работе без разрешения и незаконном пребывании в стране.

Накануне Рыбка попросила США о помощи и заявила, что готова рассказать американским журналистам о связях российских депутатов с президентом США Дональдом Трампом и бывшим главой его предвыборного штаба Полом Манафортом.