Настоятельница монастыря в Москве купила Mercedes-Benz почти за 10 млн рублей

Настоятельница Покровского женского монастыря, руководитель гостиниц РПЦ игуменья Феофания (в миру — Ольга Мискина) приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса почти за 10 млн рублей, пишут «Открытые медиа».

За последние 13 лет настоятельница сменила как минимум четыре Mercedes-Benz: до 2011 года монахиня ездила на сравнительно бюджетных моделях — в 2007–2011 годах ей принадлежал Mercedes-Benz B170, а до этого — Mercedes-Benz Е320 2002 года выпуска.

Феофания уже 25 лет возглавляет Покровский женский монастырь на Таганской, где находятся мощи святой Матроны Московской, также она управляет православной гимназией в Троице-Лыкове. Летом 2015 года она стала руководителем пятизвёздочной гостиницы «Покровская», построенной по программе гостиниц для паломников, а с 2018 года руководит ещё и четырёхзвездочной «Даниловской» рядом с подворьем патриарха. В том же 2018 году она получила из рук президента Путина орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Живет игуменья Феофания неподалёку от монастыря, пишет издание. Так, c 2001 года, по данным Росреестра, в одной из многоэтажек на Таганской улице ей принадлежит квартира площадью 53,2 кв. метра. Приблизительная стоимость квартиры, по подсчётам «Открытых медиа», — 16 млн рублей.

Представитель гостиницы РПЦ переадресовал вопросы об автопарке игуменьи Феофании в Покровский монастырь, где на запрос «Открытых медиа» к моменту публикации не ответили.