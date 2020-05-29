Настоятель монастыря в Верхотурье, с которого началась вспышка коронавируса, выписался из больницы Нижнего Тагила

Наместник Верхотурского Свято-Николаевского мужского монастыря игумен Иероним (Миронов), с которого в городе началась вспышка COVID-19, вылечился от коронавирусной инфекции и выписался из инфекционной больницы Нижнего Тагила, где проходил лечение, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

«По милости Божией нашей обители было послано испытание болезнью. Но вот уже на протяжении нескольких дней насельников и трудников монастыря выписывают из больницы. Вот и мне, недостойному, Господь благоволил вернуться в обитель», — заявил отец Иероним.

По данным епархии, храмы и монастыри Верхотурья до сих пор закрыты для прихожан и паломников на карантин.

«Мы столкнулись с опасным и труднопредсказуемым по своим последствиям заболеванием. С 18 марта, насколько это возможно в условиях общежительного монастыря, мы соблюдали все предписываемые меры предосторожности. Именно благодаря этому нет заболевших среди прихожан обители. Но вирус проник другим путём, и постепенно заболела значительная часть проживающих в монастыре», — рассказал отец Иероним.

Также священник поблагодарил лечивших его медиков.

«Низкий поклон врачам и медицинским сёстрам, которые круглосуточно боролись за наше выздоровление», — сказал игумен.

Напомним, игумен Иероним был госпитализирован с подозрением на COVID-19 в больницу Нижнего Тагила 9 мая. После этого на карантин были закрыты главные православные достопримечательности Верхотурья: Свято-Николаевский мужской монастырь и скит Актай, Свято-Покровский женский монастырь и Свято-Троицкий собор. Органы Роспотребнадзора установили 116 контактных лиц, живущих в Верхотурье.

Всего в Верхотурье на сегодня подтверждено 58 случаев коронавируса, большая часть (54 человека) — жители и сотрудники мужского монастыря. Один человек — монах Пимен — скончался. У остальных заболевших, по данным Екатеринбургской епархии, состояние было удовлетворительным.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».