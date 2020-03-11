«Нас сняли по беспределу. Будем подавать в суд и напишем в ФСБ». Победившая в конкурсе по контролю за возведением моста через Тагильский пруд компания прокомментировала отказ заключать контракт с мэрией 

Признанная победителем конкурса по контролю за строительством моста через Тагильский пруд компания «Спецтехнологиясервис» (СТС) намерена судиться с администрацией Нижнего Тагила из-за отказа заключать с ней договор. Как пояснили АН «Между строк» в ООО «СТС», кроме жалобы в суд, компания намерена обратиться в ФСБ и другие надзорные органы.

«Мы не отказывались от заключения контракта, — говорят в ООО “СТС”. — В Службе заказчика городского хозяйства обнаружили, что наши банковские гарантии не соответствуют их требованиям. Мы неоднократно пытались уточнить у СЗГХ, о каких именно требованиях идёт речь, но нам так и не ответили. Банк, который нам дал гарантию, готов устранить любые ошибки, но нужно понимать какие. Нас сняли по беспределу. В ближайшее время мы подадим на мэрию Нижнего Тагила в суд, а также напишем жалобу в ФСБ и во все контролирующие органы».

В то же время источник АН «Между строк» в администрации отмечает, что мэрия также намерена подать заявление в полицию на ООО «СТС» по факту подлога документов.

Уточняется, что ООО «СТС», зарегистрированное в Нижнем Тагиле, снизило стартовую стоимость более чем в 5 раз — с 41,2 млн рублей до 7,9 млн. Второй участник торгов, ООО «Инжиниринговая компания «Масштаб» из Москвы, предложил за свои услуги чуть более 18,5 млн рублей.