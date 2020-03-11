Победившая в конкурсе по контролю за возведением моста через Тагильский пруд компания отказалась заключать контракт с мэрией

Признанная победителем конкурса по контролю за строительством моста через Тагильский пруд компания «Спецтехнологиясервис» (СТС) отказывается заключать контракт с мэрией. Такая информация указана на сайте госзакупок. Уточняется, что ООО «СТС», зарегистрированное в Нижнем Тагиле, снизило стартовую стоимость более чем в 5 раз — с 41,2 млн рублей до 7,9 млн. Второй участник торгов, ООО «Инжиниринговая компания «Масштаб» из Москвы, предложил за свои услуги чуть более 18,5 млн рублей.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, в настоящее время ведутся переговоры с московской компанией. Причина, по которой ООО «СТС» отказалось от заключения договора, не уточняется.

Согласно технической документации, компания-подрядчик должна будет осуществлять постоянный мониторинг строительства объекта, анализируя качество работ и используемых ресурсов, а также соблюдение временных сроков. Сюда же входят комплексные инженерные и консультативные услуги. Если работы будут выполняться с нарушением требований проектной документации и технического регламента, то их приёмка не допускается, говорится в конкурсной документации. Контролировать в числе прочего необходимо: рубку деревьев и кустарника, разбивку и закрепление основных сооружений, разборку технологического моста, переустройство инженерных сетей, строительство самого моста через Тагильский пруд, организацию развязки с путепроводом над Свердловским шоссе, установку шумозащитного экрана, рекультивацию земель.