Мэрия Нижнего Тагила заплатит за контроль строительства моста через Тагильский пруд 41,2 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила заплатит за строительный контроль при возведении моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры почти 41,2 млн рублей. Соответствующая конкурсная документация размещена на портале госзакупок. Для оценки заявок от компаний используются такие показатели, как деловая репутация и опыт по успешному выполнению работ. Определить подрядчика в горадминистрации планируют в феврале 2020 года.

Компания, которая победит на торгах, должна будет осуществлять постоянный мониторинг строительства объекта, анализируя качество работ и используемых ресурсов, а также соблюдение временных сроков. Сюда же входят комплексные инженерные и консультативные услуги. Если работы будут выполняться с нарушением требований проектной документации и технического регламента, то их приёмка не допускается, говорится в конкурсной документации. Контролировать в числе прочего необходимо: рубку деревьев и кустарника, разбивку и закрепление основных сооружений, разборку технологического моста, переустройство инженерных сетей, строительство самого моста через Тагильский пруд, организацию развязки с путепроводом над Свердловским шоссе, установку шумозащитного экрана, рекультивацию земель.

Напомним, строить мост через Тагильский пруд и сопутствующую дорожную и инженерную инфраструктуру за 4 млрд рублей будет московская компания ООО «Альмакоргруп». Переход возведут на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже получил положительное заключение государственной экспертизы и одобрение жителей города на публичных слушаниях. В 2020 году на создание перехода в местном бюджете предусмотрено около миллиарда рублей.

Строительство моста через Тагильский пруд планируется начать в 2020 году. Он должен быть сделан к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Возведение новой транспортной артерии в городе активно поддерживает свердловский губернатор Евгений Куйвашев и ЕВРАЗ, который направит на эти цели 1,3 млрд рублей.

ООО «Альмакоргруп» зарегистрировано в сентябре 2005 года. Его основной деятельностью является строительство мостов и тоннелей. Гендиректором значится Алексей Афонский.