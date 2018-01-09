Наркологи назвали Новый год «главным по смертности праздником»

Эксперт в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики Александр Немцов установил, что ежегодно в новогодние каникулы погибает более 18 тысяч человек, со ссылкой на данные исследования пишет 66.ru.

По словам Александра Немцова, количество смертей в январе за последние годы постоянно превышает среднемесячное. Эксперт сравнил данные с 2004 по 2016 год, в среднем количество смертей в начале года превышает среднее значение остальных месяцев на 7–13%. При этом погибают россияне не от простудных заболеваний (этот показатель также учитывался), а от продолжительного празднования и запоя. Новый год, по мнению эксперта, является «главным по смертности праздником».

Отмечается, что в Екатеринбурге и других крупных городах страны в январе чаще регистрируются алкогольные психозы, вызванные запоем: как минимум пять случаев ежегодно. Также в начале января увеличивается число убийств и суицидов, обостряются сердечно-сосудистые заболевания, патологии дыхательной системы, которые приводят к летальному исходу.

«В качестве факторов повышения смертности в новогодне-рождественские праздники называлось переедание и алкоголизация, снижение качества медицинской помощи, снижение ощущения витальной опасности [угрозы для жизни] в эти дни, а также заболеваемость в связи с низкой температурой», — сообщает Немцов.

Превышение январских потерь населения над смертями в другие месяцы автор называет «январской добавкой»: ежегодно население страны статистически сокращается на 18 тысяч человек из-за продолжительных праздников, реальное число может быть ещё больше. При этом в США в предрождественский период от пьянства, самоповреждений и убийств в среднем погибает 1,6 тысячи человек.

Эксперт предлагает очевидное решение — сократить количество праздников, сделав перерыв на работу.

«Главным было бы сокращение праздничных дней за счёт перерыва в два-три дня между новогодним и рождественским празднеством, как это было до 2003 года. Скорее всего, это будут не самые продуктивные рабочие дни, но перерыв позволит снизить январскую смертность. Вопрос стоит так, что важнее — производительность или жизни людей?» — спрашивает исследователь.

За январские праздники в Свердловской области полицейские задержали около 700 нетрезвых водителей, 10% из этого числа приходится на Нижний Тагил. В каникулы в регионе произошло 997 ДТП, в которых погибли 13 человек.