В новогодние каникулы 70 автолюбителей Нижнего Тагила лишились прав за пьяное вождение

За десять праздничных дней сотрудниками ГИБДД было выявлено около 70 нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, сообщает отдел пропаганды ведомства. Всего экипажами ДПС пресечено около трёх тысяч нарушений, из которых 24 — управление без прав, 13 — выезд на полосу встречного движения, 307 — непредоставление преимущества в движении пешеходам, 841 — нарушение ПДД пешеходами.

По данным УГИБДД по Свердловской области, в период с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на дорогах региона автоинспекторами выявлено почти 700 фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. Этим водителям грозят крупные штрафы и лишение права управления. В отношении 63 водителей собраны материалы по ст. 264.1 УК РФ, они управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии уже повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Кроме этого, сотрудниками областной ГИБДД выявлены 326 водителей, которые управляли транспортными средствами, не имея на это соответствующего права, ещё 76 водителей управляли транспортными средствами уже будучи лишёнными права управления. На этих водителей также составлены административные материалы.