Намедни. Нижний Тагил, 2001 год

Год 2001-й тагильчане прожили в ожидании позитивных изменений в жизни. Однако не всем мечтам было суждено сбыться. По-прежнему задерживалась зарплата, росли цены на товары и услуги, продолжались боевые действия в Чечне. Не стихала политическая борьба, никак не унималась организованная преступность. Тем не менее город, область и страна продолжали жить и работать.

ЯНВАРЬ

9 января в Свердловскую область пришли внезапные морозы. Особенно туго пришлось городам области 11 января, когда к собачьему холоду до минус 27 градусов с ветром добавился снегопад, который спровоцировал транспортный коллапс в городах области, включая Нижний Тагил. Более других от снегопада пострадал Екатеринбург, где с последствиями стихии боролись шесть дней.

12 января в Нижнем Тагиле были подведены итоги городского конкурса «Журналист года». Лучшими журналистами минувшего 2000-го были признаны журналистка ТРК «Телекон» Елена Раудштейн и заведующая литературной частью Нижнетагильского драмтеатра Ольга Черепова.

17 января был создан ландшафтный заказник областного значения «Черноисточинский пруд с Ушковской канавой и окружающими лесами» общей площадью 5794 гектара. Главной целью создания заказника было объявлено сохранение водоёма и гидротехнического сооружения XIX века.

29 января на НТМК была официально пущена в работу третья машина непрерывного литья конвертерного цеха.

19 января в Екатеринбурге на уроке физкультуры исчезла ученица 6-го класса екатеринбургской общеобразовательной школы № 176. Урок проводился в лесопарке в районе озера Шарташ. Пока было светло, пропавшую Настю Козлочкову учителя и родители искали самостоятельно, только в 21:00 к поискам подключили милицию. Спустя 22 часа девочку нашли в Шарташском лесопарке, она была доставлена в больницу с обморожением конечностей.

28 января в столице несостоявшейся Уральской Республики милиция снова была брошена на поиски потеряшки, на этот раз 75-летней женщины, страдающей потерей памяти и болезнью Паркинсона. Найти пенсионерку удалось только два дня спустя — живой и здоровой.

ФЕВРАЛЬ

С 1 февраля бесплатная тагильская рекламная газета «БИРка» стала стоить 50 копеек, что сразу же сказалось на её продажах и вскоре привело к закрытию.

1 февраля около 21:00 на третьем этаже жилого дома № 20 на улице Щорса в Северном посёлке прогремел взрыв. Причиной стала утечка бытового газа из-за самовольного подключения одного из жильцов к газовой магистрали. Взрывной волной в доме были снесены все перекрытия с 1-го по 4-й этаж, выбиты окна и входные двери нескольких квартир. По счастливому стечению обстоятельств, при взрыве никто не погиб.



Фото разрушенного дома, сделанное его жительницей (фото Нины Шамриковой / фрагмент ориг. изображения)

(https://mstrok.ru/sites/default/files/mstrok-images/2022/2/4/29.jpg)



15 февраля в Дели был подписан контракт на поставку в Индию 310 танков Т-90, выпуск которых освоил УВЗ.

19 февраля средней школе № 23, которая находится по адресу улица Черных, 86, присвоено имя её выпускника Юрия Батухтина.

В тот же день, 19 февраля, на одной из свалок было найдено тело 10-летней Марины Петуховой, пропавшей два дня назад. Тагильская милиция была поднята на ноги, и 26 февраля был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве девочки.

20 февраля среди белого дня у дома № 21 между улицами Носова и Черных в Нижнем Тагиле трое неизвестных в масках похитили экскаватор ЭО-3321.

21 февраля неизвестный, представившись работником социальной службы, проник в дом 85-летней пенсионерки, проживающей на улице Урожайной, и украл все сбережения тагильчанки.

В тот же день сотрудниками уголовного розыска городского отделения милиции Ленинского РОВД в квартире дома на улице Выйской были задержаны двое мужчин, подозреваемые в совершении ряда тяжких преступлений на территории Нижнего Тагила. При задержании были изъяты обрез охотничьего ружья, два газовых пистолета и более 70 единиц украденной бытовой техники.

23 февраля в Дзержинском районе неизвестные забили до смерти актёра Молодёжного театра Александра Калаганова.

26 февраля в квартире жилого дома на улице Ильича на гранате РГД-5 подорвался 23-летний Сергей Шляпников. Откуда у парня оказалась боевая граната, осталось неизвестным и для родителей, и для правоохранителей.

МАРТ

2 марта глава города Нижний Тагил через средства массовой информации обратился к садоводам с призывом вывезти из своих садовых домиков ценные вещи. Обращение прозвучало в связи с ожидаемым повышением температуры воздуха до 8–10 градусов выше нуля. По прогнозам, паводок в Свердловской области должен был наступить внезапно и с очень большим уровнем воды. Садоводы, как водится, мэру не поверили, а когда с 15 марта началось интенсивное таяние снега, тут же принялись осаждать администрацию города с требованиями сделать что-нибудь для спасения их имущества.

5 марта в Тагилстроевском районе произошёл сход снега с крыши производственного жилищно-эксплуатационного треста на улице Шевченко, в результате чего пострадали три автомашины, припаркованные рядом.

7 марта похожее происшествие было зарегистрировано в Екатеринбурге, где с крыши автобусно-троллейбусной остановки «Фрунзе» на улице Белинского сошла большая масса снега. Правда, никто из ожидающих транспорт серьёзно не пострадал.

15 марта в область пришло аномальное тепло. Температура воздуха днём достигала плюс 13 градусов, что привело к многочисленным случаям схода снега с крыш в городах Свердловской области. Так, в Нижнем Тагиле с крыши пятиэтажного дома № 10 на улице Матросова сошла огромная масса снега, повредив линии электропередачи. В итоге без света остались несколько близлежащих домов. В этот день снежные массы и ледяные глыбы падали в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Серове, Ивделе, Кушве. По счастью, пострадавших не было.

19 марта сотрудниками УБОП по Свердловской области и ОБЭП города Асбест был ликвидирован цех по изготовлению фальсифицированной водки, часть которой реализовывалась в Нижнем Тагиле. Силовиками было обнаружено и изъято 110 литров спирта, большое количество акцизных марок, пробок, водочных этикеток и электрический станок для закупорки бутылочных пробок.

АПРЕЛЬ

4 апреля в Нижнем Тагиле под председательством губернатора Эдуарда Росселя прошло заседание оргкомитета выставки средств обороны и защиты Russian Defence Expo — 2001.

9 апреля в 03:00 около ресторана «Маэстро» двое неизвестных остановили частного «извозчика», ранили его из малокалиберного пистолета и отвезли на заброшенный карьер ВГОКа, где приковали своего пленника самодельными кандалами к дробилке и скрылись. Раненый мужчина кричал и звал на помощь в течение почти 12 часов. Его услышали рабочие соседнего рудника, которые и сообщили о случившемся в милицию. Ранение оказалось несерьёзным, а угнанная автомашина была найдена с выбитыми стёклами недалеко от карьера. Из салона исчезла только автомагнитола.

Также 9 апреля тагильские чекисты предотвратили попытку незаконного сбыта артиллерийских снарядов, а три дня спустя в коллективном саду «Железнодорожник-2» в Нижнем Тагиле был обнаружен боевой артиллерийский снаряд от корабельной пушки.

26 апреля в профилактории «Звёздный» начало работу первое Всеуральское совещание молодых писателей. В нем приняли участие 60 молодых поэтов и прозаиков из 12 регионов Урала, Поволжья и Западной Сибири.

27 апреля метро Екатеринбурга отметило 10-летний юбилей, а Свердловская киностудия объявила целевой набор абитуриентов для ВГИКа. Обучение и проживание во время учёбы в Москве для 15 отобранных было бесплатным.

МАЙ

В Нижнем Тагиле в ночь на 6 мая в жилом доме на Октябрьском проспекте прогремел взрыв. Погибла 5-летняя девочка, ещё четыре человека получили различные ранения. По официальной версии, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

8 мая в 23:55 в Тагилстроевском районе возле развлекательного центра «Русская изба» взорвалась припаркованная рядом машина «Жигули», в салоне которой находились три человека. В момент взрыва мимо проходили участники группы «Смысловые галлюцинации», которые направлялись в «Избу», где у них должен был состояться концерт. Музыканты не пострадали, но выступление группы было отменено, а развлекательный центр закрыт.

14 мая в поселке Валёгин Бор девочка-подросток обнаружила в пакете, оставленном на улице, целый арсенал оружия: пять гранат С-1, гранату РГД, 2,5 килограмма тротила, 400 граммов аммонита, 11 патронов ПМ и два электродетонатора. Девочка показала находку отцу, и тот сразу вызвал милицию.

10 мая в Екатеринбурге разразился громкий скандал. Стало известно, что праздничный салют, прогремевший накануне, стал причиной отмены матча по хоккею с мячом между командами «Динамо» (Екатеринбург) и «СКА-Самара». Оказалось, что поле стадиона «Динамо», где должен был проходить матч, усеяно осколками снарядов. Привести его в порядок до начала встречи не представлялось возможным. Матч был отменён, а команде «Динамо» было засчитано техническое поражение.

22 мая в Нижней Салде устроили стихийный митинг протеста. Причиной стал отказ инициативной группе горожан в проведении мероприятий, направленных на вынесение вотума недоверия главе администрации Нижней Салды Александру Шинкареву. В митинге приняли участие 150 человек.

29 мая в Екатеринбург прибыл агитпоезд Владимира Жириновского. Лидер ЛДПР устроил митинг прямо на перроне железнодорожного вокзала, после чего отправился на прямой эфир в студию «СГТРК-Урал». Жириновский провёл встречу с архиепископом Верхотурским и Екатеринбургским Викентием, а затем принял участие в партийной конференции ЛДПР. Ни с губернатором области, ни с представителями администрации города лидер либеральных демократов не встречался.

ИЮНЬ

В первый летний день в города Свердловской области пришли ливни с грозами. В Нижнем Тагиле транспортного коллапса не случилось, хотя ряд участков городских дорог и тротуаров оказались затопленными. Сильнее всего пострадал Екатеринбург, где отмечались многочисленные пробки на дорогах и несколько раз прекращалось движение трамваев и троллейбусов.

1 июня сотрудники муниципального предприятия «Тагил-лифт» провели несанкционированный пикет, требуя немедленного погашения двухмесячной задолженности по заработной плате.

4 июня на улице Свердлова у подъезда дома № 7 был обнаружен свёрток, в котором оказались граната Ф-1, 63 патрона к револьверу, 10 патронов к малокалиберной винтовке, 13 патронов от строительно-монтажного пистолета, 8 патронов от автомата калибра 7,62 мм. Опасная находка была доставлена в РОВД Дзержинского района Нижнего Тагила.

6 июня Эдуард Россель побывал в цехах ПО «Уралвагонзавод», где ознакомился с производством экскаваторов, дорожной и сельскохозяйственной техники. Особо губернатор отметил машины для коммунальных работ ПУМ-500 и ПУМ-1000. По итогам визита Россель предложил сделать УВЗ головным предприятием по выпуску сельхозтехники.

15 июня было отмечено отсутствие винно-водочной продукции в магазинах города. Причиной внезапного дефицита легальной водки стала нехватка новых областных акцизных марок, без которых реализация спиртного через торговые сети была запрещена. В течение следующей недели тагильские правоохранители отмечали резкое увеличение продаж палёной водки и суррогатов. Кризис начал разрешаться только в конце месяца.

29 июня возле дома № 3 на проспекте Строителей в Нижнем Тагиле было совершено разбойное нападение на местного предпринимателя и его экспедитора. Пятеро нападавших в масках вырвали из рук коммерсанта барсетку и ранили экспедитора, после чего скрылись.

ИЮЛЬ

2 июля из-за проливных дождей в Свердловской области началась вторая волна паводка. В ряде районов области, в том числе в Нижнем Тагиле, были подтоплены садовые участки и частные дома, а в Талицком районе в реке Пышме утонул ребёнок. В тот же день ещё один ребёнок утонул в реке Нице.

3 июля на полигоне НТИИМ открылась международная выставка средств обороны и защиты Russian Defence Expo — 2001. Свою продукцию на выставке представили более 200 предприятий Российской Федерации. Выставку посетили губернатор Россель, представители законодательного собрания Свердловской области, Министерства обороны РФ и 20 иностранных делегаций. За пять дней выставки на ней побывали более 36 тысяч человек.

16 июля в лесах под Нижним Тагиле пропал 6-летний Илья Соколов. На поиски ребёнка были подняты сотрудники милиции и военнослужащие расположенных в черте города частей. А 21 июля из воинской части № 83/531 в Нижнем Тагиле самовольно ушёл рядовой Ринат Ахтямов.

22 июля в Среднеуральске между гаражами на улице Бахтеева были обнаружены две сумки с расчлененным трупом мужчины.

25 июля в Екатеринбурге была задержана банда, которая в течение полутора месяцев грабила в городе табачные киоски. Бандитов оказалось трое, все ранее судимые и наркозависимые. Всю выручку от своего «промысла» грабители тратили на наркотики.

АВГУСТ

1 августа в Свердловской области было зафиксировано семь крупных лесных пожаров на площади более 8 гектаров. Особое беспокойство вызывал горевший лес в районе Красноуральска, где огонь грозил дойти до складов местного химического завода.

3 августа Министерство образования Свердловской области объявило, что только треть школ региона готова к началу нового учебного года.

8 августа приказом министра внутренних дел РФ были расформированы РУБОПы — региональные управления по борьбе с организованной преступностью. Это неоднозначное решение привело к тому, что примерно треть специалистов УБОП Свердловской области оказались в криминальных группировках городов Среднего Урала.

8 августа в Нижнем Тагиле началась долгосрочная кампания по утеплению жилых домов к зиме с использованием передовых зарубежных технологий и современных материалов. Первым домом, в котором были проведены такие работы, стал дом № 6 на улице Новострой. В тот же день стало известно о цыганах-конокрадах из Нижнего Тагила, которые увели четыре породистых лошади в совхозе «Алапаевский».

10 августа на Белоярской атомной электростанции началось строительство четвертого блока Бн-800.

СЕНТЯБРЬ

1 сентября была открыта новая школа в посёлке Черноисточинский.

С 1 сентября по многочисленным просьбам жителей Нижнего Тагила возобновилось движение на Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге: пассажирское сообщение было организовано по маршруту станция Гальяновская — станция Чауж. Тагильский мэр и губернатор области пообещали, что в скором времени движение будет возобновлено на всём протяжении ВУУЖД, но в конце ноября «кукушки» вообще перестали выходить на маршрут.



Пассажирский поезд на ВУУЖД (фото из архива Сергея Болашенко / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/books/images/b28_01.jpg)



6 сентября в Дзержинском районном суде Нижнего Тагила начались слушания по делу об убийстве актёра Нижнетагильского молодёжного театра Александра Калаганова. На скамье подсудимых оказались четверо подростков, которые, находясь под действием наркотиков, забили мужчину до смерти за отказ отдать им деньги. 11 сентября суд приговорил одного из нападавших к 10 годам колонии, а трое его приятелей получили по 9 лет лагерей.

10 сентября на футбольном поле стадиона «Юность» был найден убитым заместитель директора ООО «Спецтехника» Павел Бабурин. На месте преступления были найдены четыре гильзы от пистолета Макарова.

14 сентября мэрия Нижнего Тагила обратилась к горожанам с просьбой помочь в уборке овощей с полей и гарантировала оплату работы «натурой», в среднем 10% от собранного урожая. В итоге в ближайшие выходные более 200 тагильчан отправились на поля совхозов и подсобных хозяйств помогать в сборе картофеля, капусты и корнеплодов.

В сентябре в Нижнем Тагиле перестала выходить рекламная газета «БИРка», которая издавалась телерадиокомпанией «Телекон».

ОКТЯБРЬ

4 октября в администрации Нижнего Тагила прошло экстренное совещание по вопросам подачи тепла в жилые дома и социальные учреждения. Оказалось, что примерно треть всех жилых домов в городе испытывают проблемы с подачей горячей воды в системы отопления. На исправление ситуации глава города дал пять дней.

11 октября Нижний Тагил посетила большая делегация Киргизии во главе с премьер-министром республики Курманбеком Бакиевым. Гости посетили администрацию города и «Уралвагонзавод», где премьер Кыргызстана заявил о желании приобрести образцы всей дорожной и строительной техники, выпускаемой на УВЗ. Переговоры о приобретении танков Т-90 и БРЭМов продолжились на полигоне НТИИМ. Стороны подписали декларацию о намерениях.

22 октября в Екатеринбурге начался рейдерский захват офиса ИА «Регион-Информ». Журналисты агентства заявили, что захват осуществлялся частными силовыми структурами, подконтрольными алюминиевому монополисту «СУАЛ-Холдинг».

НОЯБРЬ

2 ноября во Дворце культуры НТМК состоялся юбилейный вечер танцевального коллектива «Калейдоскоп», которому в этот день исполнилось 25 лет.

15 ноября сотрудники УФСБ по Свердловской области и оперативники УВД Нижнего Тагила изъяли 40 килограммов тротила, похищенного с Красноуральского химического комбината. Задержанными по факту хищения оказались двое безработных тагильчан, которые год назад работали на охране складов предприятия, но были уволены за нарушения трудовой дисциплины.

22 ноября в Екатеринбурге ушёл из жизни тагильчанин, лётчик-истребитель, Герой Советского Союза Павел Андреевич Пологов.

30 ноября губернатор Свердловской области Россель подписал указ о создании областного государственного учреждения «Невьянский государственный историко-архитектурный музей».



Фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения

(https://невьянскиймузей.рф/wp-content/uploads/2020/11/podem-na-naklonnuyu-bashnyu-demidovyh-2-scaled.jpg)



30 ноября Екатеринбургский городской центр санэпиднадзора обнародовал статистику пищевых отравлений за минувший месяц. Согласно сводке, в ноябре 2001 года в городе было зарегистрировано 232 случая острых отравлений в быту. В большинстве случаев жители травились грибами, а также просроченными и некачественными продуктами. Девять человек преднамеренно приняли яды с целью покончить с собой.

ДЕКАБРЬ

1 декабря 40 танков Т-90С отправились из Нижнего Тагила в Индию. Танки были помещены на железнодорожные платформы в ночное время, а точное время отправки спецсостава держалось в строгом секрете.

11 декабря в Нижнем Тагиле состоялся митинг, посвящённый годовщине начала боевых действий в Чеченской республике. За семь лет боевых действий в Чечне погибли 46 тагильчан, четыре раза в боевую командировку отправлялись бойцы 12-го отряда специального назначения.

С 24 декабря все ёлки в Ботаническом саду Екатеринбурга начали круглые сутки охраняться милицией: цены на ёлочных базарах оказались неподъёмными для многих горожан, и в Екатеринбурге участились случаи покушения на зелёных красавиц в скверах и парках города.

25 декабря синоптики сообщили жителям области об усилении ветра до 20–25 метров в секунду в течение 27, 28 и 30 декабря. В связи с этим в Екатеринбурге были переведены в режим повышенной готовности все тревожные службы.

(с) 2023. Дмитрий Кужильный

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По материалам городских, областных и центральных газет.