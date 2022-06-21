Намедни. Нижний Тагил, 1990 год

В одном из своих интервью, вспоминая перестроечные годы, ведущий «Русской службы Би-би-си» Всеволод Левенштейн, более известный как Сева Новгородцев, метко заметил, что в 1990 году «в Стране Советов продолжалось стремительное падение навстречу светлому демократическому будущему». Ощущение того, что страна несётся в пропасть неизвестности, тогда было, наверное, у каждого. Где-то это ощущение приходило медленнее, где-то — быстрее.

ЯНВАРЬ

Итак, новый 1990 год в Свердловской области начался с того, что с 1 января регион перешёл на территориальный хозяйственный расчёт и самофинансирование. Также были утверждены твёрдые нормативы по мобилизации доходов на 1990 год в бюджет области. В частности, с предприятий союзного и республиканского подчинения были переданы доходы в размере 20% от платежей в госбюджет, от подоходного налога с населения — 75%, от налога с оборота — 30%. Была расширена самостоятельность местных Советов народных депутатов в формировании отдельных доходных источников по бюджету области и в планировании расходов на учреждения соцкультбыта.

В Нижнем Тагиле январь запомнился событиями, которые в СМИ назвали «ярким проявлением политики гласности». 27 января в Историко-краеведческой музее открылась фотовыставка, посвящённая 150-летию фотографии. Это была первая в истории города фотовыставка, отбор работ на которую происходил без учёта идеологической составляющей. Всего на ней было представлено 250 фотографий от 29 тагильских авторов, среди которых были такие известные мастера фотографии, как Иван Коверда, Тимофей Дубинин, Николай Антонов, Фёдор Комлик и другие.



Открытие фотовыставки (фото: Иван Коверда / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/kraeved/images/tk_07_11.jpg)



Ещё одним заметным событием стала открытая публикация данных о негативных итогах первых 5 лет перестройки. Тагильчане узнали, что за это время рождаемость в городе упала на 25%, число разводов выросло в 9 раз, детская смертность возросла на 23%, а доля трудоспособного населения Нижнего Тагила составляет 58% от всего населения города. Узнали тагильчане и о том, что число стоящих в очереди на получение жилья сократилось на 8%, но всё равно превышает 37 тысяч человек. И что число проживающих в аварийном и ветхом жилье составляет более 5 тысяч человек, а ещё 12 тысяч вынуждены жить в общежитиях и коммуналках.

В стране тем временем начиналось что-то невообразимое. 13 января стартовали погромы в Баку, которые продлились почти неделю. 15 января советские войска были введены в Нагорный Карабах, 18 января Армения объявила войну Азербайджану. 20 февраля в столице Азербайджана было объявлено чрезвычайное положение и введены войска. Беспорядки в Баку унесли 130 жизней, более 700 человек были ранены.

Конец месяца запомнился жителям нашей страны восторженно-щенячьей истерией в СМИ по поводу открытия в Москве первого «ресторана» McDonald’s. Открывали его вовсе не американцы, а канадцы. Идею открыть закусочную в Москве президенту канадского отделения McDonald’s подсказал известный канадский хоккеист Ив-Серж Курнуайе.

ФЕВРАЛЬ

Общественно-политическая жизнь Свердловской области в феврале была отмечена лишь мелкими скандалами внутри свердловского политического движения «Демократический выбор», где за место главы движения боролись председатель облисполкома Владимир Власов и бывший преподаватель кафедры марксистско-ленинской философии УПИ Геннадий Бурбулис, ушедший из жизни совсем недавно, 19 июня 2022 года. Местная независимая пресса отмечала, что это был тот случай, «когда оба хуже», но свердловчане почему-то поддержали Бурбулиса, о чём через несколько лет пожалели.

В Нижнем Тагиле в середине февраля открылся детский сад санаторного типа № 194. В учреждении были оборудованы бассейн, физкабинет с современным оборудованием, спортзал, было предусмотрено усиленное питание для детей. Тогда же профком УВЗ объявил о закупке для школ № 35 и 55 компьютерных классов и о проведённом капремонте в школе № 70.



Детский сад № 194 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/get-altay/2390040/2a0000017429f27a7f978c48ff71773fcbd9/XXL)



4 февраля в Москве прошла демонстрация в поддержку курса демократических реформ и за отмену 6-й статьи Конституции, а вскоре, 7 февраля, в ЦК КПСС большинство проголосовало за отмену 6-й статьи Конституции СССР «О руководящей роли партии».

12 февраля начались столкновения в Душанбе, в результате которых погибли 22 человека, а через 2 недели Советский Союз объявил о выводе войск из Чехословакии.

МАРТ

1 марта 1990 года Совет министров СССР принимает постановление «О мерах по социально-экономическому развитию и улучшению экологической обстановки в городе Нижнем Тагиле в 1990–1995 годах», благодаря которому город получит более 14 миллионов рублей для решения экологических проблем. Известие об этом стало самым позитивным в череде происходящих в стране событий.

6 марта в СССР приняли закон о собственности, 11-го начался вывод советских войск из Венгрии. 12 марта начал свою работу III Съезд народных депутатов СССР, а через два дня был введён пост президента СССР, которым стал Михаил Горбачёв.

В марте в Нижнем Тагиле, как и во всей стране, прошли выборы в местные Советы — первые в истории СССР выборы, на которых, как писали газеты, «не чувствовалась направляющая роль КПСС». Трудовые коллективы могли выдвинуть своих кандидатов в депутаты, не следуя «совету сверху». Всего было избрано 129 депутатов. Председателем Нижнетагильского горсовета стал Валерий Чердынцев.



Валерий Александрович Чердынцев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://энциклопедия-урала.рф/images/a/a4/Чердынцев_Валерий_Александрович.jpg)



23 марта в газете «Тагильский рабочий» была опубликована статья «Сколько в городе Героев?», вызвавшая споры среди читателей. В ней говорилось о том, что тагильчан, удостоенных звания Героя Советского Союза, вовсе не 22, как это считалось в 1970-х, и не 29, как думали в 1980-х, а 52.

АПРЕЛЬ

В апреле 1990-го в Нижнем Тагиле состоялось организационное собрание тагильских писателей, поэтов, художников, на котором было решено учредить в городе Союз творческих организаций (СТО). Но несмотря на то, что месяц спустя СТО выпустил первый номер своей газеты, союз оказался нежизнеспособен.

9 апреля на Нижнетагильском металлургическом комбинате началась реконструкция 6-й доменной печи. В работах, длившихся 70 дней, принимали участие 3,5 тысячи работников НТМК.

В апреле на НТМК завершилась подготовка к запуску цеха по сборке видеомагнитофонов Funai. В текущем году предприятие планировало выпустить 23 тысячи «видиков», спрос на которые рос не по дням, а по часам. А 27 апреля в Нижний Тагил прилетел Михаил Горбачёв, который посетил УВЗ, НТМК и совершил поездку по городу.



М. С. Горбачёв на «Уралвагонзаводе» (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/ed_glezin/9643061/1596111/1596111_900.jpg)



В апреле 1990 года председателем Свердловского облисполкома был избран Эдуард Россель, а его заместителями стали Сергей Воздвиженский и Валерий Трушников. Сменилась власть и в обкоме партии: вместо ушедшего в отставку Леонида Бобыкина был избран Александр Гусев. Впрочем, перестановки в кабинетах власти мало интересовали жителей области.

Ещё меньше интересовали уральцев события, происходящие в Москве, где 10 апреля начал свою работу XXI съезд ВЛКСМ, а 17 апреля было объявлено о прекращении поставок в Литву газа, нефти и угля, что по сути означало экономическую блокаду республики. И даже открытие 30 апреля радиостанции «Европа Плюс» прошло как-то незаметно.

МАЙ

9 мая в Нижнем Тагиле, как и во всей стране, прошли мероприятия, посвящённые 45-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. А через неделю ряд предприятий города объявил о том, что в пионерских лагерях организуются 4-е и 5-е смены продолжительностью 15 дней для взрослых, в основном для своих работников. Дальше всех пошёл котельно-радиаторный завод, руководство которого заявило, что и в зимние месяцы пионерлагерь «Янтарный» сможет принимать работников своего завода. Перевод пионерских лагерей в режим заводских профилакториев был неоднозначно воспринят в облисполкоме, но к мнению областных чиновников уже мало кто прислушивался.

16 мая в Москве начал работу I съезд народных депутатов РСФСР, который длился до 22 июня.

24 мая председатель Совета министров СССР Николай Рыжков предложил план перехода «к регулируемой рыночной экономике». После появления этой информации на страницах газет на потребительском рынке началась тихая паника: люди бросились в огромных количествах скупать в магазинах товары первой необходимости. Вскоре правительство было вынуждено прибегнуть к нормированному распределению основных продуктов питания.

29 мая Борис Ельцин был избран председателем Верховного совета РСФСР и заявил, что в кратчайшие сроки положение с товарами народного потребления будет исправлено. Обещание так и осталось обещанием.

ИЮНЬ

Первый летний месяц 1990-го изобиловал важными общественно-политическими событиями.

1 июня президенты США и СССР подписали договор о прекращении производства химического оружия и уничтожении его имеющихся запасов. 7 июня в Москве открылся Поместный собор Русской православной церкви, где Патриархом Московским и всея Руси был избран Алексий II. 12 июня была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. 20 июня суверенитет провозгласила Узбекская ССР, а 23 июня — Молдавская ССР.

24 июня в Лужниках состоялся концерт Виктора Цоя и группы «Кино». Тогда никто и представить себе не мог, что это было последнее выступление легендарного коллектива.



Концерт группы «Кино» в Лужниках, 24.06.1990 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://img.gazeta.ru/files3/705/13129705/upload-07-pic905-895x505-621.jpg)



В Нижнем Тагиле 17 июня праздновали 50-летие коксохимического производства НТМК. А 25 июня полувековой юбилей праздновал уже сам Нижнетагильский металлургический комбинат. Празднование сопровождалось торжественными заседаниями, поздравительными статьями в газетах, выступлениями творческих коллективов ДК НТМК и концертом эстрадных звёзд.



Доменная печь № 1 НТМЗ/ НТМК (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://photos.wikimapia.org/p/00/05/24/69/04_full.jpg)



ИЮЛЬ

В июле 1990 года в адрес областного Совета народных депутатов поступило письмо, подписанное председателем Верховного совета РСФСР, в котором в Свердловской области разрешалось «в порядке эксперимента» совмещать посты председателя облсовета и председателя облисполкома, что послужило началом противостояния между облсоветом и облисполкомом.

В Нижнем Тагиле 7 июля своё 20-летие отметил Ленинградский проспект. Именно в этот день в 1970 году улица Студенческая была переименована в честь города-героя на Неве.

10 июля 1990 года самосвал БелАЗ-540, управляемый водителем Ходехиным, сделал последний рейс из Главного карьера Высокогорского рудоуправления. Добыча руды на горе Высокой была прекращена.



Главный карьер Высокогорского рудоуправления (фото: naskel, 2012 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/naskel/20938727/19121/19121_original.jpg)



16 июля 1990 года Верховным советом Украинской ССР XII созыва была принята декларация о суверенитете Украины. Декларация провозглашала экономическую самостоятельность Украины и

самостоятельность республики в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития украинской нации.

24 июля 1990 года бесславно закончилась антиалкогольная кампания, начавшаяся с приходом к власти Михаила Горбачёва. В этот день постановлением Совета министров СССР № 724 был отменён запрет на продажу алкоголя с 14:00, сняты ограничения на производство и импорт водки и вина, прекращена активная пропаганда трезвого образа жизни.

АВГУСТ

В августе 1990-го в области был отмечен рекордно высокий дефицит продовольствия, особенно по мясным продуктам. Поставщики продовольствия или не отгружали в адрес Свердловской области продукты, или отгружали, но гораздо меньше того, что было предусмотрено договорами. Тогда Свердловский городской Совет народных депутатов направил обращения в адрес президента СССР Михаила Горбачёва и председателя Совмина Николая Рыжкова, в которых пригрозил прекращением поставок продукции по госзаказу, если область не будет получать продовольствие.

12 августа Нижнетагильское отделение ДОСААФ отмечало 65-летие. А 14 августа Нижний Тагил посетил прибывший на Урал председатель Верховного совета РСФСР Борис Ельцин. По официальной версии, будущий президент РФ приезжал поддержать общественные организации экологов Свердловской области. Однако на встрече с «отцами города» речь зашла не только об экологии, но и о проблемах с поставками продуктов питания и предметов первой необходимости. А ещё о закрытии автосборочного завода в посёлке Уралец.

Тем временем в стране продолжается перестройка. 13 августа Михаил Горбачёв издаёт указ о реабилитации жертв сталинских репрессий, а через два дня — указ о возвращении гражданства высланным из страны диссидентам, включая Александра Солженицына.

15 августа в автокатастрофе погибает лидер группы «Кино» Виктор Цой. Информация о трагедии два дня замалчивается центральными СМИ и распространяется через западные радиостанции.



Автомобиль Виктора Цоя после аварии (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sputnik.kg/images/07e4/08/0f/1049330068.jpg)



Завершался август двумя неоднозначными событиями: 30 августа в СССР была опубликована совершенно бездарная с экономической точки зрения программа перехода к рыночной экономике «500 дней» Григория Явлинского. И в тот же день Татарстан принял декларацию о суверенитете.

СЕНТЯБРЬ

3 сентября 1990 года Нижнетагильский горисполком принял решение о создании в Нижнем Тагиле нового средства массовой информации — редакции Нижнетагильского центра кабельного и эфирного телевидения «Телекон».

В сентябре в Нижнем Тагиле начал действовать молодёжный театр-студия «Современник», а народный хор «Уральский малахит» ДК «Салют» в посёлке Старатель был удостоен звания «Народный коллектив художественной самодеятельности».



Народный хор «Уральский малахит» ДК «Салют» (фото: Е. Радомирова / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/395.jpg)



В городских и областных СМИ начинает появляться информация о провале продовольственной программы Свердловской области и о грядущих проблемах приближающегося отопительного сезона.

В Свердловске совместное советско-британское предприятие «Урал» сменило название на «Технезис», было создано Свердловское областное отделение Союза ветеранов Афганистана, начала работу созданная в июле Свердловская товарная биржа и появилась официальная информация о первом в области носителе СПИДа.

ОКТЯБРЬ

В октябре 1990 года в Нижнем Тагиле были выпущены талоны на ряд продовольственных товаров первой необходимости: макаронные изделия, крупы и сливочное масло. В те же дни на НТМК был создан цех мебели, или ЦПТНП — цех производства товаров народного потребления, а в ДК НТМК начала свою деятельность вокальная студия «Сюрприз».

В середине месяца в киоски поступает в продажу журнал Объединённого фронта трудящихся «Наш современник» с большой статьёй о «первом тагильском народном депутате» Вениамине Ярине. 26 октября снова аншлаг у киосков «Союзпечати»: статью о Ярине опубликовала «Комсомольская правда».



Народный депутат Вениамин Александрович Ярин (фото Бориса Бабанова / фрагмент ориг. изображения)

(http://visualrian.ru/images/old_preview/84/66/846663_preview.jpg)



3 октября по инициативе Михаила Горбачёва и канцлера ФРГ Гельмута Коля было юридически оформлено объединение Федеративной Республики Германии и Германской Демократической Республики. 15 октября первому президенту СССР М. С. Горбачёву присуждена Нобелевская премия мира. А 26 октября указом президента СССР Михаила Горбачёва с 1 ноября 1990 года вводился «коммерческий курс рубля к иностранным валютам» исходя из соотношения 1,8 рубля за 1 доллар США. На фоне этих событий возвращение городу Горькому исторического названия Нижний Новгород прошло практически незаметно.

НОЯБРЬ

Ноябрь 1989 года начался с тревожных событий: 2 ноября стартовали вооружённые столкновения в Дубоссарах и Бендерах, а 7 ноября слесарь Ижорского завода Александр Шмонов совершил покушение на Михаила Горбачёва, попытавшись застрелить его из обреза охотничьего ружья.

11 ноября вышел первый выпуск «Российской газеты». 20 ноября в Новочеркасске был арестован маньяк Андрей Чикатило.

В ноябре в Нижнем Тагиле была создана совместная комиссия по отбору предметов религиозного культа из музейных коллекций. Кроме служителей культа, в неё вошли ещё и народные депутаты. Об итогах работы комиссии широким массам не сообщали.

К концу месяца были завершены работы по сооружению пристроя к зданию Нижнетагильской типографии, который в народе окрестили «Дом печати». Это позволило разместить в здании на Газетной, 81 редакции газет «Тагильский рабочий» и «За Победу!».



Производственный отдел Нижнетагильской типографии (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://nttip.ru/wp-content/uploads/2016/08/proizvodtvo.jpg)



ДЕКАБРЬ

К концу года политическая жизнь в Стране Советов стала затихать. Если не считать скандала, раздутого 17 декабря группой депутатов во главе с Сажи Умалатовой, которые требовали отставки Михаила Горбачёва, и закона РСФСР о собственности, вызвавшего общественный резонанс после его опубликования 24 декабря, ничего особенного в СССР не произошло.

Заканчивался месяц на позитивной ноте: 27 декабря Верховный совет РСФСР объявил Рождество выходным днём.

В Нижнем Тагиле 17 декабря 1990 года на НТМК и УВЗ были созданы первичные организации союза «Чернобыль», которые объединили тагильчан — ликвидаторов катастрофы в Чернобыле.

20 декабря, одним из первых в городе, котельно-радиаторный завод опубликовал итоги работы предприятия в XII пятилетке. В отчёте отмечалось, что на заводе было внедрено 566 единиц нового оборудования, в том числе 36 автоматических и полуавтоматических линий; что на техническое перевооружение завода было истрачено более 2,5 млн рублей, а уровень ручного труда снизился на 18%. Сообщалось и о росте заработной платы на 20–25%, и об экономии 750 тонн металла. Отдельно отмечалось, что за годы пятилетки более 300 заводчан улучшили свои жилищные условия.



Нижнетагильский котельно-радиаторный завод (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://new.ntkrz.com/upload/iblock/229/22936cda0bfca843d8e9ac28f347d284.jpg)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»