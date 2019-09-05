Накануне единого дня голосования в Черноисточинске прошла серия несанкционированных пикетов «За честные выборы»

4 сентября в Черноисточинске прошла серия несанкционированных пикетов «За честные выборы и ни одного голоса Едру», организованных КПРФ. Сторонники партии вышли на улицы посёлка с плакатами с надписями: «Едро в ведро», «Посигналь, если против Едра», «Голосуй против партии воров и жулья», «Нет партии Едим Россию» и «Бей Едро. Спасай Россию».

«Одного из наших кандидатов в депутаты, сторонника КПРФ Рамиля Хакимова, который заявился на выборы в качестве самовыдвиженца, травит всеми способами администрация Горноуральского округа. Поэтому мы решили поддержать его и провести акцию “За честные выборы”», — рассказал АН «Между строк» лидер тагильских коммунистов Михаил Бояркин.

Напомним, в мае экологический активист Рамиль Хакимов пришёл к зданию мэрии Нижнего Тагила с плакатом «Сегодня линия фронта проходит здесь, через каждого…». Таким образом он надеялся обратить внимание властей на проблемы уральцев.

В ближайшее воскресенье, 8 сентября, пройдут досрочные выборы в Горноуральскую городскую думу. Весной прокуратура Пригородного района заставила депутатов ГГО Романа Горбунова (округ № 10) и Ирину Орлову (округ № 2) досрочно сложить свои полномочия из-за нарушений в декларациях о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. После этого в округе были назначены довыборы.

Сейчас на кресло депутата избирательного округа № 2 претендуют 4 кандидата: самовыдвиженец Александр Ваткин, предприниматель Елена Горбунова от «Единой России», справедливоросс Александр Станев с «Уралкриомаша» и коммунист Владислав Юрковский из «Энергоспецсервиса». Статус народного избранника округа № 10 хотят получить 8 человек. В списке 4 самовыдвиженца (предприниматель Юлия Васильева, экс-замглавы ГГО по вопросам ЖКХ и благоустройству Андрей Гебень, пенсионер Александр Прушинский и экологический активист Рамиль Хакимов), директор «ТоргРесурса» Валентина Горбаченко от «Единой России», студент Макар Макаров от «Справедливой России», студент Александр Сидоров от ЛДПР и временно не работающий коммунист Андрей Шумаков. Более подробную информацию можно найти на сайте свердловского избиркома.