Прокуратура заставила двух депутатов Горноуральского округа досрочно сложить полномочия из-за нарушений в декларациях

Прокуратура Пригородного района заставила двух депутатов думы Горноуральского городского округа досрочно сложить свои полномочия из-за нарушений в декларациях о доходах, расходах и имуществе за 2017 год. Роман Горбунов (округ № 10) и Ирина Орлова (округ № 2) лишились мандатов накануне, 28 марта. В постановлениях думы ГГО говорится о том, что коллегиальный орган решил полностью удовлетворить требования прокуратуры.

Депутат Горбунов, по данным надзорного ведомства, неверно указал доход, полученный им по основному месту работы. В справке — 90 тысяч рублей, в данных налоговой службы — 94,9 тысячи рублей. Кроме того, в декларации не был указан доход, который супруга народного избранника получила в ИП Горбунова — 31,2 тысячи рублей. Депутат Орлова, наоборот, завысила доход по основному месту работы. По данным налоговой службы, она получила в МБУ ГГО «Музейный комплекс» 40,2 тысячи рублей, а не 196 тысяч рублей. Кроме того, выяснилось, что в 2017 году Орлова заработала также 165,8 тысячи рублей в «Горноуральском ЦК» и 30,1 тысячи рублей в «Николо-Павловском ЦК».

Изначально депутаты думы ГГО объявили своим коллегам, нарушившим антикоррупционное законодательство, лишь замечания. Однако прокуратура обратилась в суд с просьбой признать решения коллегиального органа незаконными и лишить народных избранников полномочий. Суд исковые требования удовлетворил.