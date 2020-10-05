«Нагрузка идёт большая». В Нижнем Тагиле из-за стремительного роста больных коронавирусом увеличили количество инфекционных бригад

В Нижнем Тагиле из-за стремительного распространения новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ увеличили количество так называемых инфекционных бригад скорой помощи. Они обслуживают больных с ОРВИ, внебольничной пневмонией, а также людей с подтверждённым COVID-19 и контактников. Об этом АН «Между строк» сообщили на городской станции скорой медицинской помощи. В июне в Тагиле работало лишь 6 специализированных инфекционных бригад из 28, позже их стало 8, а теперь — 10.

«Организованы 2 дополнительные [инфекционные] бригады, нагрузка идёт большая. У нас всего 28 бригад сейчас работают, больше мы сделать не можем, у нас нет такого количества людей. Поэтому мы из этих 28 сделали вместо 8 бригад 10. Они выезжают не только на коронавирус, но и на повышенную температуру. Когда мы выезжаем, не всегда ведь известно, есть коронавирус или нет. Но вообще температура меньше 38 и в дневное время — это не повод для вызова скорой помощи, это вызов участкового врача или неотложной помощи», — отметили на станции скорой медицинской помощи в Нижнем Тагиле.

Сейчас в Нижнем Тагиле, как и в других городах Свердловской области, начинается вторая волна коронавируса. Бригады скорой работают в авральном режиме, из-за пандемии COVID-19 на них легла серьёзная дополнительная нагрузка. И она связана не только с большим количеством носителей опасной инфекции и необходимостью надевать специальные защитные костюмы на каждый выезд, как агентство писало не раз, но также с изменением маршрутизации пациентов. На днях больных коронавирусной инфекцией из Нижнего Тагила стали переводить уже за 180 км от города — в Центральную городскую больницу Сысерти. Доставка может занимать до 9 часов.

«Мы везём неподтверждённый ковид с подозрением на пневмонию в первую городскую больницу. А подтверждённый ковид с пневмонией — в инфекционную больницу. Но там сейчас очень большое количество пациентов. Поэтому после осмотра пациента в первой больнице решаем: если у него неосложнённая пневмония, не требуется кислород, то мы его перевозим в Сысерть. Конечно, мы не каждого пациента отдельно в Сысерть везём. Поскольку они не тяжёлые, а могут сидеть, перевозим сразу по 5-6 человек. В приёмном покое они собираются, их осматривают, и потом уже везут. Вчера перевезли 12 человек, сегодня — уже 18», — добавили на станции.

Сейчас также рассматривается возможность открытия дополнительного коечного фонда в санатории «Руш» и в психиатрической больнице.

Отметим, за минувшие сутки на территории Свердловской области было выявлено 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, только в Нижнем Тагиле — 7. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал жителей более ответственно отнестись к соблюдению масочного режима и социальной дистанции, чтобы избежать распространения COVID-19. СИЗы особенно эффективны в том случае, если их используют все собеседники или, например, участники процесса покупки в торговой точке.