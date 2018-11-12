Началось финальное голосование за донаименование аэропорта Кольцово

Организаторы конкурса «Великие имена России» опубликовали на своём официальном сайте шорт-лист имён известных людей, в честь которых могут назвать аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Это уральский писатель Павел Бажов, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфий Демидов и полководец Георгий Жуков. Ранее в лонг-лист вариантов нового имени для Кольцово входили также: один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев, император Пётр I, изобретатель радио Александр Попов, композитор Пётр Чайковский, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, первый президент России Борис Ельцин и писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

«Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведённых ВЦИОМ в регионах проекта. В исследовании, которое проводилось в формате телефонного интервью, приняли участие около 38 тысяч россиян. В каждом регионе проекта были опрошены 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Им предложили выбрать три имени из списков, ранее сформированных общественными палатами субъектов РФ и пользователями интернета. По результатам опроса выявлены явные лидеры — Дмитрий Менделеев, Андрей Туполев, Георгий Жуков», — говорится на сайте организаторов конкурса.

Чтобы проголосовать за понравившееся имя, участнику достаточно авторизоваться через одну из соцсетей. Голосование продлится до 30 ноября, итоги конкурса планируется подвести 5 декабря этого года.

Напомним, с проектом «Великие имена России» о донаименовании 45 аэропортов в России выступила Общественная палата России. В Общественной палате Екатеринбурга уже заявили, что юридическое название Кольцово не изменится — на здании аэропорта лишь появится табличка о донаименовании.