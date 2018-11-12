Общество

Началось финальное голосование за донаименование аэропорта Кольцово

12.11.2018 15:53
Началось финальное голосование за донаименование аэропорта Кольцово

Организаторы конкурса «Великие имена России» опубликовали на своём официальном сайте шорт-лист имён известных людей, в честь которых могут назвать аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Это уральский писатель Павел Бажов, основатель горнозаводской промышленности на Урале и в Сибири Акинфий Демидов и полководец Георгий Жуков. Ранее в лонг-лист вариантов нового имени для Кольцово входили также: один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев, император Пётр I, изобретатель радио Александр Попов, композитор Пётр Чайковский, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, первый президент России Борис Ельцин и писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

«Имена, прошедшие в финальный раунд конкурса, определены по результатам социологических опросов, проведённых ВЦИОМ в регионах проекта. В исследовании, которое проводилось в формате телефонного интервью, приняли участие около 38 тысяч россиян. В каждом регионе проекта были опрошены 800 респондентов в возрасте от 18 до 70 лет. Им предложили выбрать три имени из списков, ранее сформированных общественными палатами субъектов РФ и пользователями интернета. По результатам опроса выявлены явные лидеры Дмитрий Менделеев, Андрей Туполев, Георгий Жуков», говорится на сайте организаторов конкурса.

Чтобы проголосовать за понравившееся имя, участнику достаточно авторизоваться через одну из соцсетей. Голосование продлится до 30 ноября, итоги конкурса планируется подвести 5 декабря этого года.

Напомним, с проектом «Великие имена России» о донаименовании 45 аэропортов в России выступила Общественная палата России. В Общественной палате Екатеринбурга уже заявили, что юридическое название Кольцово не изменится — на здании аэропорта лишь появится табличка о донаименовании.

ОТВ
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