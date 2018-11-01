В лонг-лист новых названий для Кольцово вошли десять имён

Новое название для аэропорта Кольцово выберут из 10 вариантов, пишет Znak.com. Список кандидатур, сформированный во втором этапе конкурса «Великие имена», был опубликован на официальном сайте проекта.

В лонг-лист вариантов нового имени для Кольцово вошли писатель Павел Бажов, маршал Георгий Жуков, промышленник Акинфий Демидов, один из основателей Екатеринбурга Василий Татищев, император Пётр I, изобретатель радио Александр Попов, композитор Пётр Чайковский, первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, первый президент России Борис Ельцин и писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.

Следующий этап конкурса завершится 11 ноября, когда на сайте будет представлен шорт-лист названий для каждого аэропорта. В него войдут три имени, за одно из которых смогут проголосовать все желающие.

С проектом «Великие имена России» о донаименовании 45 аэропортов в России выступила Общественная палата России. В Общественной палате Екатеринбурга уже заявили, что юридическое название Кольцово не изменится — на здании аэропорта лишь появится табличка о донаименовании.