Начало весны в Нижнем Тагиле будет прохладным и снежным

На предстоящей неделе в Нижнем Тагиле ожидаются снег и перепады температуры воздуха, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 27 февраля, днём будет пасмурно и снежно, температура воздуха составит около 0°C, ночью похолодает до –2°C. Во вторник, 28 февраля, столбики термометров покажут днём –3°C, ночью — до –5°C.

В среду, 1 марта, синоптики прогнозируют переменную облачность, температура воздуха будет –5°C днём и –9°C ночью. В четверг, 2 марта, ожидается похолодание, днём около –8°C, ночью температура опустится до –16°C. В пятницу, 3 марта, сохранится прохладная погода, днём до –8°C, ночью до –18°C.

В выходные, 4 и 5 марта, будет морозно и снежно. Днём –6°C, ночью до –19°C.