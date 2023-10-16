Начало недели в Нижнем Тагиле будет тёплым, но ближе к выходным ожидается похолодание и снег с дождём

На этой неделе в Нижнем Тагиле ожидается переменчивая погода. Тёплые понедельник и вторник сменятся похолоданием и снегом с дождём.

Во вторник, 17 октября, синоптики прогнозируют ясную погоду, но временами небольшой дождь, днём до +12°C, ночью столбики термометров опустятся до +7°C. В среду, 18 октября, будет облачно, без осадков, днём до +8°C, ночью похолодает до +3°C. В четверг, 19 октября, ожидается облачная погода и небольшой дождь, днём +4°C, ночью +2°C. В пятницу, 20 октября, тагильчан ожидает снег с дождём, днём +4°C, ночью +2°C.

В субботу выглянет солнце, но возможны снег с дождём, днём температура воздуха достигнет +4°C, ночью ожидается +1°C. В воскресенье, 22 октября, весь день будет облачно, без осадков, столбики термометров покажут днём +3°C, ночью +1°C.