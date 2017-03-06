Начальник штаба Навального оспорил приговор по «микрофонному делу» в ЕСПЧ

Глава предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков подал в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на приговор по «микрофонному делу», пишут «Ведомости» со ссылкой на адвоката Ирину Хрунову.

Напомним, в августе 2016 года Волкова приговорили к штрафу 30 тысяч рублей за воспрепятствование работе журналиста. Оппозиционера признали виновным в том, что в 2015 году в Новосибирске он помешал журналисту телеканала «Лайф», который пытался вести съёмку в штабе партии ПАРНАС.

Волков свою вину отрицает. Он напоминает, что у штаба, где ожидалась пресс-конференция Навального, активисты Национально-освободительного движения устроили несанкционированный пикет. Они вели себя агрессивно, люди с камерой и микрофоном «Лайф» находились в этой толпе, пытались прорваться в штаб, и их приняли за участников пикета. Человек с микрофоном, которого оттолкнул Волков, журналистом не представлялся, подчёркивается в жалобе. При этом суд отказался сделать запрос о том, являлся ли пострадавший штатным сотрудником «Лайф», а в основу приговора положил показания только сторонников НОДа.

В обращении в ЕСПЧ Волков отмечает, что в России было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство, так как на суде не были рассмотрены все аргументы и доказательства защиты. Помимо этого, оппозиционер назвал судебное преследование политически мотивированным.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: ТАСС