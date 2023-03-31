Начальник оперативного отдела ИК-13 Нижнего Тагила вымогал у осуждённого взятку за хорошие условия содержания

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор уже бывшему начальнику оперативного отдела ИК-13 за получение взятки в крупном размере. Вознаграждение в размере 190 тысяч рублей было получено им от осуждённого за «хорошие условия» содержания. При этом сотрудник колонии вымогал взятку, намекая о проблемах, которые могут возникнуть у заключённого, если тот не согласится.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (вымогательство взятки в крупном размере). Экс-силовик приговорён к 7 годам условно с испытательным сроком 5 лет и запретом занимать определённые должности 5 лет. Также ему был назначен штраф, в пять раз превышающий сумму взятки, — 958 300 рублей. Приговор в законную силу не вступил.