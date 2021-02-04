Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров лично провёл профилактическую беседу с подростками, которые толпой избили ровесницу

После того как полицейские установили личности всех участников группового избиения подростками девочки во дворе дома № 31а по улице Зари, с зачинщиками драки провёл личную беседу начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров. Главный полицейский Нижнего Тагила посоветовал школьникам научиться решать любые проблемы мирным путём, после чего обидчики и жертва нападения принесли друг другу взаимные извинения.

«Незадолго до инцидента между девочками произошёл конфликт, старшая пригласила потерпевшую на разговор во двор дома, где обычно собирается компания подростков. Вместе с приятелем она решила поставить на место оппонентку за сказанные ею ранее слова, несколько раз ударив её по лицу и телу. Серьёзных травм пострадавшая, к счастью, не получила, но на щеке остался синяк», — пояснили в полиции.

Ранее было установлено, что жертвой насилия стала 13-летняя учащаяся 7-го класса школы № 61, а активное участие в избиении принимали 14-летняя учащаяся школы № 41 и 15-летний подросток, который в сентябре прошлого года переехал в Дзержинский район из пригорода, где состоял на учёте в ПДН за совершение противоправного деяния. Также установлены остальные участники инцидента, которые бездействовали, наблюдая за происходящим. Все они учащиеся местных школ в возрасте 12–14 лет.

Подростки, принявшие участие в драке, будут находиться под контролем инспекторов подразделения по делам несовершеннолетних, с ними организуют профилактическую работу. Помимо этого, сотрудники окажут им необходимую помощь, так как в ходе разговора с представителями подростков выяснился ряд семейных проблем и проблем с обучением.