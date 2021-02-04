В Нижнем Тагиле полиция вычислила подростков, толпой избивших девочку на Вагонке

Нижнетагильские полицейские установили личности подростков, которые толпой избили школьницу на Вагонке. В среду, 3 февраля, толпа напала на девочку, повалила её на землю и пинала ногами. Инцидент произошёл во дворе дома № 31а на Ленинградском проспекте. Случившееся сняли на видео очевидцы.

«Сотрудники ОВД в микрорайоне Вагонка — именно там произошёл инцидент — уже установили личности и потерпевшей, и драчунов. Полицейские выехали в учреждения, где учатся подростки, чтобы установить обстоятельства случившегося», — сообщил Е1.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данному факту следственным отделом по Дзержинскому району Нижнего Тагила СК РФ организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий во взаимодействии с органами полиции будут устанавливаться обстоятельства случившегося. В ходе проверки лицам, применявшим насилие в отношении пострадавшей, будет дана правовая оценка на предмет возможного наличия в их действиях признаков преступлений, предусмотренных ст.116 УК РФ (побои) и ст.117 УК РФ (истязание). По итогам проверочных мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение, а также необходимые меры профилактического характера для недопущения впредь подобных фактов.