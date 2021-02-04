В Нижнем Тагиле жестокое избиение девочки толпой подростков попало на видео

Во дворе дома по Ленинградскому проспекту, 31а в Нижнем Тагиле группа подростков избила сверстницу. Инцидент произошёл днём 3 февраля и попал на камеру мобильного телефона одного из местных жителей. На видеозаписи, опубликованной в паблике «Инцидент Нижний Тагил», видно, как школьники окружили девочку и одна из нападавших наносит жертве несколько ударов руками и ногами. Через несколько минут к избиению присоединяется ещё один подросток. Женщина, снимавшая видео, начала кричать из окна, чтобы подростки прекратили избиение, угрожая полицией. В итоге агрессоры просто ушли, оставив пострадавшую лежать на снегу.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что на данный момент заявлений о случившемся в отделы полиции Нижнего Тагила не поступало.