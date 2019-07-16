На жителя Красноярска составили протокол о неуважении к власти за пост о Путине и низких зарплатах

На жителя Красноярского края Евгения Носкова составили протокол по статье о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП) за то, что он написал во «ВКонтакте» фразу «Путин — *******» (грубое обозначение плохого человека или гомосексуала), со ссылкой на самого Носкова пишет «Тайга.инфо». Мужчина пожаловался в своём посте на низкую зарплату.

«Я написал, что Путин — *******. О том, что я работаю за троих, а получаю за одного», — рассказал Носков.

После этого к нему пришёл участковый и составил на него протокол по статье о неуважении к власти.

«В моём случае сам виноват, так сказать. Просто статья будет висеть — и всё. Я к политике вообще никаким образом не отношусь. Многое можно сказать, а толку нет», — сказал мужчина.

Согласно карточке на сайте Енисейского городского суда, дело Носкова принято в производство 11 июля, первое заседание назначено на 8 августа.

Напомним, в конце июня источники «Дождя» рассказывали, что Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона о неуважении к власти. По словам собеседников, к ответственности предлагается не привлекать тех, кто высказывается против Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти.