На жительницу Екатеринбурга составили протокол за видео в поддержку жителей Хабаровска

На жительницу Екатеринбурга Кристину Альтшулер составили протокол за организацию несанкционированного митинга после того, как она опубликовала в своём аккаунте TikTok видео о протестах в Хабаровске.

Как пишет Znak.com со ссылкой на правозащитную организацию «Апология протеста», в коротком видеоролике девушка рассказала, что жители Екатеринбурга намерены прийти на акцию солидарности с хабаровчанами, которая проходила в сквере у Театра драмы. Видео стало вирусным — оно набрало более 200 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.

Напомним, стихийные митинги и шествия в поддержку арестованного по обвинению в организации убийств 15-летней давности Сергея Фургала и против назначения врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва проходят с 11 июля, также протестующие требуют отставки президента Владимира Путина.