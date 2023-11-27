На зебре в Нижнем Тагиле сбили пешехода

Утром 27 ноября у дома № 74а на Черноисточинском шоссе произошло ДТП с участием пешехода. По данным ГИБДД, 41-летний водитель Kia Carnival врезался в Ford Focus, который остановился перед зеброй. В результате иномарку откинуло на 36-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Пострадавшая получила травмы различной степени тяжести. В отношении виновника ДТП составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена), а также ч. 1 ст. 12.15 КоАП РФ (несоблюдение безопасной дистанции).

Как сообщили в ГИБДД, виновник ДТП имеет водительский стаж 18 лет. В 2023 году за нарушения правил дорожного движения привлекался 55 раз, в основном за превышение скорости.

«По факту дорожно-транспортного происшествия мужчина пояснил, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу отвлёкся на звонящий телефон, поэтому не заметил, как Ford остановился. Со слов женщины-пешехода, она убедилась в безопасности перехода, посмотрела по сторонам, убедилась, что транспортные средства останавливаются, и начала переходить проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Отметим, пешеходный переход на этом участке был оборудован месяц назад.