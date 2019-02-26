На заводе в Красноуральске прогремел взрыв

На заводе «Святогор» в городе Красноуральске Свердловской области произошёл взрыв, пишет Ura.ru.

«По предварительным данным, в процессе варки меди в конвертере № 3 произошёл сбой в автоматике системы охлаждения. Вода перестала циркулировать по медным трубам системы охлаждения внутри конвертера. Расплав меди просочился в щели кирпичной кладки конвертера и прожёг медную трубу системы охлаждения фурменной зоны конвертера. В трубе осталась вода, и расплав при контакте с водой сразу взорвался», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Как сообщили изданию источники на заводе «Святогор», конвертер № 3 был модернизирован осенью 2018 года, при этом была установлена современная система водяного охлаждения. При взрыве работала смена «Г», никто из людей не пострадал. Информацию о происшествии было решено не придавать огласке, в ГУ МЧС области сообщение о взрыве не поступало. В пресс-службе УГМК, куда входит «Святогор», инцидент не подтвердили.