На заводе в Каменске-Уральском, рабочие которого жаловались на невыдачу загранпаспортов, нашли нарушения

В производственном объединении «Октябрь» в Каменске-Уральском, сотрудники которого ранее пожаловались на введение негласного запрета на заграничный отдых, нашли нарушения трудового законодательства, со ссылкой на ответ региональной Госинспекции труда пишет ЕАН.

В ведомстве уточнили, что в течение 2020 года сотрудники завода несколько обращались в трудинспекцию и их обращения были рассмотрены, но точное количество пожаловавшихся в контрольную инстанцию и причины их обращения не уточняются.

По данным трудовой инспекции, в период с 5 июня по 6 июля 2020 года на предприятии была проведена плановая выездная проверка, в ходе которой были обнаружены нарушения. В частности, речь идёт об одном нарушении режима труда и отдыха работников, одном нарушении по вопросам оплаты труда, одном нарушении по вопросу прохождения работниками обязательных медосмотров и психиатрических освидетельствований, двух нарушениях по вопросу обеспечения работниками средствами индивидуальной защиты.

«По результатам проверки пять должностных лиц федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение "Октябрь" привлечены к административной ответственности», — говорится в ответе надзорного ведомства.

Напомним, ранее сотрудник завода на условиях анонимности пожаловался на крайне жёсткие условия труда: в частности, он рассказал, что руководство предприятия из-за коронавируса запретило сотрудникам выезжать в отпуск за границу — паспорта хранятся на заводе, и рабочим их отказываются выдавать. Кроме того, работник пожаловался на неорганизованность прививочной кампании против COVID-19, невозможность добровольно выйти из профсоюза, куда ежемесячно нужно отчислять взносы, и другие нарушения, которые, по его мнению, имеют место.﻿﻿﻿﻿

Руководство предприятия отметило, что запрет на выезд в ряд стран на ПО «Октябрь» действительно введён до стабилизации эпидемиологической ситуации, а загранпаспорта сотрудников всегда хранятся на предприятии, так как оно является оборонным.