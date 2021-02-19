СМИ: На заводе в Каменске-Уральском у рабочих забрали загранпаспорта

Сотрудники производственного объединения «Октябрь» в Каменске-Уральском пожаловались на то, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса руководство завода приняло решение не отпускать работников в отпуск за границу, но при этом принуждает ставить прививку, пишет ЕАН.

«Раньше предприятие работало на "оборонку" и поэтому было заведено, что загранпаспорта сотрудников хранятся на заводе, а когда работник решает отправиться в отпуск за рубеж, то он пишет соответствующее заявление и ему выдают паспорт. После поездки человек отчитывается, где был, и сдаёт загранник обратно. Однако недавно мы с удивлением узнали, что руководство приняло решение в связи с пандемией коронавируса за границу никого не пускать и паспорта никому не выдавать. Предположительно, запрет будет действовать до конца года», — рассказал один из сотрудников завода на условиях анонимности.

Кроме того, по словам собеседника агентства, сейчас на заводе идёт активная прививочная кампания, которая носит добровольно-принудительный характер.﻿﻿﻿﻿﻿

«Предприятие государственное, а государство требует увеличивать темпы вакцинации населения. Видимо, и у нас есть какой-то план. Начальники цехов открыто намекают, что те, кто откажется, могут лишиться работы, особенно это касается пенсионеров, с которыми на предприятии заключают контракт только лишь на 3 месяца. В результате на прививку ходят организованными группами. У завода есть своя поликлиника, там, как нам было сказано, должны сперва взять кровь на антитела, а потом уже делать прививку, но по факту так происходит не всегда. Бывает, что людей направляют в поликлинику днём, а анализы там берут только по утрам, и в итоге все ставят прививку просто так, не сдав кровь», — рассказывает сотрудник предприятия.

По его словам, на предприятии допускается и много других нарушений трудового законодательства. Например, нельзя добровольно выйти из профсоюза, куда ежемесячно нужно отчислять взносы. За отгул, даже если человек отпросился совсем ненадолго, приходится отдельно отрабатывать в выходной, при этом из зарплаты за эти часы всё равно вычитают.

Заместитель директора предприятия Валерий Масальцев отказался давать комментарий изданию, сославшись на нехватку времени.