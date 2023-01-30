На Южном подъезде к Нижнему Тагилу Volkswagen Polo вылетел в кювет и врезался в дерево

В минувшие выходные на 9-м км Южного подъезда к Нижнему Тагилу Volkswagen Polo вылетел в кювет и врезался в дерево. ДТП произошло 29 января в 09:00. Как сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 27-летний водитель иномарки ехал в сторону Нижнего Тагила на небезопасной скорости, из-чего автомобиль занесло, он съехал с дороги и врезался в дерево.

Водитель и 20-летний пассажир легковушки получили травмы различной степени тяжести. Спасатели Центра защиты населения помогли пострадавшим выбраться из салона. Их доставили в Демидовскую горбольницу.