На Южном подъезде к Нижнему Тагилу во время снегопада произошло ДТП с участием скорой помощи

7 марта около 14:30 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу произошло два ДТП. Об этом АН «Между строк» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Сначала водитель скорой помощи, 49-летний мужчина, не справился с управлением и въехал в дорожное ограждение. В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Вторая авария произошла в нескольких метрах от первой примерно в это же время, но на полосе движения в сторону Екатеринбурга. В результате столкновения попутно двигавшихся грузовой «Газели» и японского минивена автомобили получили механические повреждения. Никто из водителей также не пострадал. Из-за аварий было временно затруднено автомобильное движение на этом участке.