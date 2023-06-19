На Южном подъезде к Нижнему Тагилу камеры ГИБДД штрафуют водителей за непристёгнутые ремни безопасности

На Южном подъезде к Нижнему Тагилу стационарные камеры видеонаблюдения начали штрафовать водителей за непристёгнутые ремни безопасности. Как сообщают подписчики паблика во «ВКонтакте» «Екатеринбург — Серов (Online)», новые устройства не всегда работают корректно. Неоднократно штрафы приходили даже тем водителям, которые были пристёгнуты. В первую очередь это касалось камер, установленных в районе села Николо-Павловского.

В комментариях под постом между автолюбителями разгорелась дискуссия. Кто-то предполагает, что камеры не распознают ремень безопасности на фоне чёрной одежды, сумок или барсеток, загораживающих обзор.

«Мне тоже оттуда прилетел штраф, хотя я был пристёгнут. Звонил, сказали: обращайся в суд, нам неинтересно, как и что вы будете обжаловать», — прокомментировал под новостью Максим Маёров.

«Я сама с такой проблемой столкнулась. Ремень был, его плохо, но видно на фото. Оспорить не получилось. Репортаж даже был на 4-м канале про эту камеру при выезде из Пышмы в Екатеринбург — поголовно штрафы прилетали, люди были пристёгнуты. Никто ничего не доказал!» — комментирует Юлия Сабурова.

Сейчас в Нижнем Тагиле работают две камеры, фиксирующие непристёгнутый ремень безопасности. Вторая расположена на Свердловском шоссе в районе клеверной развязки нового моста через пруд. В скором времени на городских дорогах разместят 32 «умных» детектора транспорта, модернизируют 18 светофорных объектов, в МБУ «Центр организации дорожного движения» установят видеостену, а также смонтируют комплект серверного оборудования.