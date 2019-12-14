На ютуб-канале «Пожарный порох» появилась запись тушения масштабного пожара в Нижней Салде

На ютуб-канале «Пожарный порох», который ведёт сотрудник МЧС из Нижнего Тагила Александр Серов, появилась запись тушения масштабного пожара, который произошёл в Нижней Салде в мае этого года.

Напомним, 29-летний Александр работает в пожарной части № 30. На своём канале он выкладывает видео о рабочих буднях. Спасатель рассказал АН «Между строк», что ролики на экшн-камеру он начал снимать около двух лет назад в качестве обучающего материала для своего сына.

Днём 23 мая в Нижней Салде в частном секторе на пересечении улиц Карла Либкнехта и Урицкого пожар уничтожил шесть домов. Площадь возгорания составила около тысячи квадратных метров. В тушении были задействованы 11 единиц спецтехники и 30 человек личного состава. Также пришлось использовать воздушную технику — вертолёт Ми-8 МЧС России, сбросил порядка 25 тонн воды на очаги горения. По предварительной версии, причиной возгорания мог послужить поджог.