«Тушение пожара от первого лица». Сотрудник МЧС из Нижнего Тагила завёл YouTube-канал о своей работе

28-летний пожарный п/ч № 30 Нижнего Тагила Александр Серов завёл на YouTube личный канал «Пожарный Порох», где выкладывает видео о рабочих буднях. Как рассказал АН «Между строк» сам спасатель, ролики на экшн-камеру он начал снимать около двух лет назад в качестве обучающего материала для своего сына. Александр уточнил, что снимает и выкладывает видео без разрешения своего начальства.

«Просто захотелось показать, как происходит тушение пожара, от первого лица, — говорит Александр. — Те записи, что я выложил, двухгодовалой давности. Я их копил для ребёнка, собрал приличную коллекцию. А потом подумал: “А почему бы их не выложить”. Тем более я видел, что мои коллеги из других городов, Саратова, вроде, и Берёзовского, уже выкладывают подобные видео».

При этом Александр отметил, что если его руководство будет против проекта, то он без возражений удалит ролики.

Начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Сергей Колчин заявил АН «Между строк», что он пока не знаком с творчеством своего подчинённого, но в ближайшее время изучит ролики вместе с руководящим составом.