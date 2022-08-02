На «Яндекс Картах» появился Луганский проспект и мост через Тагильский пруд

В Нижнем Тагиле на «Яндекс Картах» теперь обозначен мост через Тагильский пруд. Кроме моста, на карте появились прилегающая дорога на Луганском проспекте и ещё строящаяся клеверная развязка на Свердловском шоссе. На новый топоним обратила внимание жительница ГГМ Инна.

«Хотела вызвать маме такси, и бросилось в глаза название нового моста. Очень странная история. Мост ещё не открыли, а на картах название Луганский проспект уже появилось. Я очень удивлена расторопности наших властей, лучше бы с такой скоростью мост на Циолковского ремонтировали», — возмущается тагильчанка Инна.

Среди популярных картографических сервисов «Яндекс Карты» стали первыми, кто указал имя моста через пруд в Нижнем Тагиле на своих картах. В 2GIS мост и прилегающие дороги обозначены пунктиром, что может говорить о том, что дорога ещё строится, а на Google Maps объекты вообще отсутствуют.

Напомним, согласно постановлению мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, мост через Тагильский пруд будет расположен на Луганском проспекте. Тагильчане негативно отнеслись к инициативе администрации Нижнего Тагила назвать новый мост через Тагильский пруд в честь города-побратима Луганска. По мнению большинства тагильчан, знаковый объект должен иметь название, связанное непосредственно с городом. Многие считают неправильным принимать такое решение без обсуждения с горожанами.

В феврале 2020 года улицу, на которой расположен мост, планировали назвать в честь Изольды Константиновны Высоцкой, актрисы драмтеатра, первой жены Владимира Высоцкого.