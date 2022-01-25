На выезде из Нижнего Тагила произошло серьёзное ДТП с автобусом. Есть пострадавшие (ВИДЕО)

Утром 25 января на выезде из Нижнего Тагила в сторону Верхней Салды произошло ДТП. Как сообщили АН «Между строк» очевидцы, столкнулись Mitsubishi Outlander и рейсовый автобус. В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила пояснили, что в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина — водитель легкового автомобиля. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Как сообщает Центр защиты населения Нижнего Тагила, на место ДТП незамедлительно выехала поисково-спасательная группа. Кроме женщины-водителя, в ДТП также пострадали двое её детей. Они были переданы медикам скорой помощи.