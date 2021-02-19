На Вые построят физкультурно-оздоровительный комплекс почти за 200 млн рублей

Проект строительства нового физкультурно-оздоровительного комплекса на Вые, которому несколько лет назад хотели присвоить имя Хабиба Нурмагомедова, прошёл госэкспертизу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Тагила. Стоимость работ оценивается в 197,5 млн рублей.

Четырёхэтажный спортивный комплекс общей площадью 2872,16 кв. м должен появиться на пересечении улиц Красноармейской и Аганичева. В проекте предусмотрены вестибюль, гардероб, медицинские кабинеты, тренерская, раздевалки, душевые и другие помещения. На первом этаже будет находиться большой зал размером 42 х 24 метра, он будет использоваться для игровых видов спорта и проведения крупных соревнований. На втором и третьем этажах разместятся залы для тренировок, в том числе для занятий на тренажёрах.

В мэрии отмечают доступность будущего комплекса для людей с ограниченными возможностями. Так, например, спроектирован специальный лифт с холлом, обеспечивающий доступ к помещениям второго и третьего этажа.

«До 1 июля будет подана заявка в Министерство спорта Свердловской области на участие в конкурсном отборе на софинансирование строительства данного объекта из средств областного бюджета», — рассказала начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодёжной политики Ирина Еремеева.

Решение о создании спортивного центра администрацией города было принято совместно с Федерацией бокса РФ.