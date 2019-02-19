На военном полигоне под Воронежем нашли тело связанного солдата с пакетом на голове

Погибшего на военном полигоне под Воронежем рядового Степана Цымбала обнаружили со связанными скотчем руками и полимерным пакетом на голове, обмотанным вокруг шеи скотчем, пишет «Медиазона». Постановление военного следователя, в котором указаны обстоятельства смерти солдата, изданию предоставила правозащитная организация «Зона права».

О гибели солдата стало известно 15 февраля. По словам родственников, командование войсковой части утверждало, что Цымбал умер из-за остановки сердца. Родные говорили, что обнаружили травмы на лице и теле солдата, однако представитель Западного военного округа настаивал, что признаков насильственной смерти у молодого человека не было.

Степана Цымбала призвали на службу осенью 2018 года, в своей части он был водителем. С конца ноября солдат находился на полигоне под Воронежем, где работал на кухне. Тело Цымбала нашли в палатке для мытья посуды сослуживцы, он находился в сидячем положении. Следственный комитет возбудил дело об убийстве (статья 105 УК РФ).